Konservative vil ikke vente på de andre i asfalt-sag

Rødovre Kommune er selv igang med at vurdere, hvor man kan bruge støjdæmpende asfalt ibyen. Det store slag om motorvejsasfalten er man dog ikke helt politisk enige om.

Støj Man skal være hurtig, hvis man skal have del i statens midler til ny støjdæmpende asfalt. Derfor går Konservative i Rødovre nu bagom ryggen på resten af kommunalbestyrelsen, der har besluttet, at borgmesteren skal henvende sig til regeringen sammen med de øvrige borgmestre på Vestegnen.

Af André Bentsen

Belægningen på Motorring 3 er så smadret, at den selvom den engang var støjreducerende, i dag larmer mere end normal asfalt.

Sammen med en stigning i antallet af bilister gør, at fem gange så mange boliger i Rødovre som tidligere antaget er ramt af livstruende støj.

Og derfor skal Rødovre stå først for, når regeringen uddeler penge til at lægge støjdæmpende asfalt, mener kommunalbestyrelsen. Men hvordan, dét skal ske, er man ikke videre enige om.

Efter sidste møde på rådhuset, hvor tallene blev fremlagt i forlængelse af den støjhandlingsplan, valgte konservatives Mogens Brauer at gå enegang.

”Borgmesteren siger, at han vil kæmpe for Rødovre, og derfor vil rette henvendelse sammen med 11 andre borgmestre på Vestegnen. Det er fint, men den slags tager tid, og jeg tror, man skal handle hurtigt, hvis man skal have del i de penge regeringen uddeler netop til støjdæmpende asfalt i disse tider,” siger Mogens Brauer (C).



Flere tiltag

Støjhandlingsplanen er opbygget i overensstemmelse med støjbekendtgørelsen og beskriver kommunens indsatser for at reducere trafikstøjen.

Af planen fremgår det, at Rødovre Kommune de næste fem år vil tilstræbe at anvende en støjreducerende belægning ved renovering af trafikvejene med en årsdøgntrafik over 10.000 køretøjer. Men også problemerne med motorvejen nævnes.

”Rødovre Kommune vil følge udviklingen og fortsat arbejde målrettet på at få Vejdirektoratet til at prioritere yderligere støjafskærmning langs Motorring 3. Da motorveje er statsveje, har Rødovre Kommune ingen direkte indflydelse på prioritering af renoveringen af Motorring 3,” står der i støjhandlingsplanen.

Og derfor tager Mogens Brauer nu selv kontakt til Folketinget.

”Det er godt, at borgmesteren vil presse på og også fint, at man vil gøre det sammen med en trafikmafia på Vestegnen, men det ene udelukker ikke muligheden for det andet. Derfor vil vi selv tage kontakt til transportministeren. Det forstærker jo kun indtrykket af, hvor vigtigt det er for os her i Rødovre,” siger Mogens Brauer.

En vurdering, tidligere justitsminister Morten Bødskov, der har siddet med i forhandlinger om støjskærme ved M3 er delvist enig i.

”Der er kun én ting at gøre, og det er at få regeringen til at forstå, at pengene skal bruges først, der hvor problemet er størst og det er altså på Vestegnen, så derfor giver det jo både mening at henvende sig samlet, men også at så mange som muligt gør opmærksom på problematikken,” siger Morten Bødskov.