Kneben RFC sejr over bundhold

Rødovre FCs spillende træner, sikrede Rødovre FC sejren over Vanløse Floorball med sin scoring tre minutter før tid. Foto: Brian Poulsen

Floorball Rødovre FC havde store problemer med, at vinde over Floorball Ligaens bundhold Vanløse Floorball. Det blev hjemmeholdets spillende træner Nicklas Nordh, der sikrede de tre point med sin scoring til 7-6, hvor der resterede tre minutter af kampen.

Af Flemming Haag

Rødovre FC ville prøve noget nyt, og samtidig skåne nogle af de rutinerede spillere, så de unge spillere kan vise hvad de kan, stod der i kampprogrammet til kampen mellem Rødovre FC og Floorball Ligaens bundhold Vanløse.

Rødovre stillede op, uden de sædvanlige keepere Mike Trolle og Oliver Have, så Tim Bek fra RFCs 1. divisions team afløste i målet. Emil Odfeldt, Marko Krogsgaard, Jannik Trolle, Frederik Kobberup og Jeppe Juhl Justesen sad over. Kun Nicolai Børner, Andreas Kleczewski, Jannik Dalkvist og Niklas Nordh af de rutinerede spillere, deltog i kampen.

Rødovre FC havde tillid til sine unge spillere, og de fik spilletid fra kampens start. Efter blot tre minutters spil, kom Vanløse overraskende foran 0-1 på Rasmus Bømervangs scoring. Vanløse lagde pres i Rødovres zone, og var i flere tilfælde tæt på, at komme yderligere foran. Midt i perioden fik Rødovre udlignet, da Nicklas Nordh sendte en tværpasning til Andreas Kleczewski, som scorede sikkert.

To minutter efter Rødovres udligning, blev det 1-2 ved Vanløses Gustav Virklund. Rødovre havde svært ved, at holde spillet oppe i Vanløses zone, og det resulterede i endnu en scoring af Vanløses Gustav Virklund, der øgede til 1-3 kort før periodepausen.

Inden de to hold gik til pause, lykkedes det Rødovres spillende træner Nicklas Nordh, at sende en pasning fra Andreas Kleczewski i nettet til pausestillingen 2-3.

En første periode, hvor Vanløse havde en overvægt i spil og chancer. Det var umiddelbart svært at se, hvilket hold af de to hold, der lå længst fremme i tabellen, efter første periode.

Rødovre kom meget bedre med i anden periode, og fik lagt et pres mod gæsternes mål. Seks minutter inde i perioden, udlignede Casper Christensen, da han med ryggen mod målet, slog bolden i mål til stillingen 3-3. Fem minutter senere, fik Vanløses Gustav Virklund to minutter for hårdt spil, og efter et halvt minut i overtal blev det 4-3 da Jannik Dalkvist, sendte en præcis pasning til Andreas Kleczewski, der kvitterede ved at sende bolden i mål. Et minut senere, fik Rødovres Casper Christensen fem minutters straf, for hårdt spil. Det udløste et massivt pres mod Rødovres mål, men Vanløse fik ikke udnyttet deres overtalssituation. Rødovre kom foran 5-3 kort før pausen, da Rasmus Schjerlund brød igennem i højre side, og fra en spids vinkel, sendte han med en flot scoring, bolden i nettet, så Rødovre kunne gå til pause med en to-måls føring.

Vanløse kom længere frem på banen i tredje periode, og havde flere nærgående forsøg. Det var langt fra imponerende spil, der blev leveret i starten af tredje periode. Først da Vanløse i løbet af tre minutter fik udlignet til 5-5, hvor der var spillet ti minutter, kom der nyt liv i kampen. Et minut efter Vanløses udligning, kom Rødovre foran 6-5, da Brian Gadegaard elegant, løftede bolden over Vanløses keeper. En teknisk flot scoring.

Spillet var netop sat i gang efter Gadegaards scoring, da Vanløses Nicolai Fisker udlignede til 6-6, og kampen var igen fuldstændig åben. Det blev en hektisk slutfase, med højt tempo og begge hold satsede hårdt på, at få spillet sig frem til den afgørende scoring. Det blev Rødovres spillede træner Niklas Nordh der sikrede Rødovre sejren, med sin anden scoring, hvor der resterede tre minutter af kampen.

Rødovre måtte slide hårdt for de tre point, mod et godt kæmpende Vanløse mandskab, der var meget tæt på, at få sæsonens første point. Kampen mod Vanløse var den sidste, inden det danske Floorball Landshold skal til VM i Tjekkiet, som afholdes fra den 1. – 9. december.

Som nævnt stod der i dagens kampprogram, at nogle af de rutinerede spillere skulle skånes, i kampen mod Vanløse. Det er selvfølgelig en fornuftig disposition, at give de unge spillere noget kamptræning, men det er svært at forstå argumentet, at nogle af de rutinerede spillere skulle skånes, når den næste turneringskamp først spilles lørdag den 5. januar 2019.

Nu lykkedes det med besvær, at vinde en kneben et måls sejr over Ligaens bundhold, så der fortsat er kontakt med de øvrige hold i toppen af tabellen, hvor Frederikshavn Blackhawks på første pladsen har 21 point og Benløse FC, Sunds Seahawks og Rødovre FC på de følgende pladser, alle har 19 point for otte kampe.

Rødovre FC spiller sin næste kamp, lørdag den 5. januar 2019 kl. 15:00 mod Sunds Seahawks i Rødovre Stadionhal.