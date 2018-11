Kirke hjælper trængte familier

Igen i år hjælper Højnæskirken trængte familier i julen.

Julehjælp Det handler ikke bare om hjælp, men også om glæde, når Højnæskirken giver julehjælp og juleglæde til trængte familier i Rødovre.

Af André Bentsen

Ansøgningen om julehjælp foregår ved at ringe til Højnæskirken torsdag den 29. november fra kl. 11.00 på et af disse telefonnumre:

“Glade jul, dejlige jul” synges der op til jul, men for en del mennesker er juletiden desværre hverken glad eller dejlig. Højnæskirken vil igennem konkret julehjælp bringe glæde til familier i Rødovre hvor julen er en ekstra svær tid på året.

Desværre er det langtfra alle, der kan mærke, skattelettelser og økonomiske opsving på pengepungen, og især i julen kan den slags være tungt.

Annonce

På trods af generelt gode kår og velstand er der også her i Rødovre folk, hvor den daglige økonomi er en kamp. Julen med forventninger til ekstra god mad og gaver – i hvert fald til børnene – er en uoverskuelig udfordring.

Redder julen

Heldigvis er der hjælp at hente, og igen giver Højnæskirken en hjælpende hånd og forberedelserne til årets julehjælp er allerede i fuld gang.

“Vi oplever at folk, der af den ene eller anden grund er kommet ud af arbejdsmarkedet, har kæmpet med sygdom i længere tid, måske har ramt hovedet mod kontanthjælpsloftet eller en kombination af disse ting, at for dem er julen virkelig uoverskuelig,” siger præst i Højnæskirken, Kristian Knudsen,.

Han fortæller, hvordan julehjælpen virkelig kan være en hjælp ind i mange folks liv.

”Vi oplever en meget stor taknemlighed og hører ofte ’Nu er julen reddet’,” siger han.

Lokal støtte

De mange frivillige i Højnæskirken er ikke alene om det store arbejde med at stå for julehjælpen til

250 hustande/familier i Rødovre. Der er et bredt samarbejde med en lang række lokale gavmilde virksomheder og EDC Poul Erik Bech fonden, som økonomisk er med til at støtte denne lokale julehjælp.

Men er det virkelig en kirkes opgave at bruge 100-vis af timer og mange ressourcer på at arrangere julehjælp? Skal kirken ikke bare være et sted hvor man kan komme en gang i mellem og her op til jul synge en salme eller to?

“Kirken er så meget mere end gudstjeneste søndag formiddag. Kirken er til for at bringe håb og glæde og det kan helt sikkert ske ved at være med til at give julehjælp til folk her i Rødovre. Grunden til vi fejre jul er jo fordi Jesus blev født, han der kom og gav sig selv for at vi kan få håb, glæde og fred,” siger Kristian Knudsen.

Med sådanne tanker tyder det på, at Højnæskirken har fat i noget af det centrale i julen og der bliver sikkert sunget godt med på “Glade jul, dejlige jul”, både i kirken, men givet vis også i mange af de hjem, der får julehjælp.

Julehjælpen, der består af alt godt til en julemiddag, kan ansøges af folk, der bor i Rødovre og har behov for hjælp.