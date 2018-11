Rødovre Byggelegeplads inviterer på søndag til stort julemarked på Nyholms Allé. Foto: Privat

julemarked Rødovre Byggelegeplads inviterer på søndag til stort julemarked på Nyholms Allé.

Af Christian Valsted

Julemarkedet på Byggeren er en af Rødovres ældste tilbagevendende december-begivenheder og de store porte vil være åbne fra klokken 14 til 17. Der vil være salg af blandt andet gløgg og æbleskiver og naturligvis mulighed for at købe en julegave eller to i juleboderne. Klokken 15.30 synger julekoret og lidt senere kigger julemanden forbi og deler pebernødder ud.