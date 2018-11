Jeg slår børn ihjel

HUSK NU LYGTER, siger lokal vognmand med store bogstaver. Forleden var han ved at køre en 'usynlig' cyklist uden lys over ved Rødovre Skole.

Trafikalt Mange fik morgenkaffen galt i halsen, da den lokale vognmand, Flemming Vagnskov, skrev på Facebook, at han ville slå børn ihjel, hvis de ikke sørgede for at få lys på cyklerne. Men budskabet var til at føle på. ”Det er livsfarligt at køre uden lys i mørket.”

Af André Bentsen

54 cyklister nåede Flemming Vangskov mandag morgen at tælle uden lys på cyklen, da han kørte børn til skole i Rødovre. Hvad værre er, så var 36 af de derfor praktisk talt usynlige cyklister i vintermørket børn.

”Jeg spurgte Facebook om de ville have jeg skulle slå børn ihjel, for det kan det ende med, hvis forældrene fortsætter med at glemme at give deres børn lygter på cyklerne,” siger Flemming Vangskov.

Han kalder sit opslag for et lille vink med en vognstang – et håb om, at folk ser det og gør noget ved det.

Hans morgenrute kører fra Hendriksholm Skole ned forbi Rødovre Skole og op forbi Islev Skole og så tilbage til valhøj skole. Derfor er det ekstremt mange han har talt sig frem til uden lygter på så kort tid.

Og det er sindssygt farligt her om vinteren.

”Jeg var ved at køre en ned ved Rødovre Skole, personen kørte tværs over vejen. Så ser man pludselig et helt sort skisæt og en sort cykel. Det var rent held, at jeg så barnet og jeg kunne ikke engang se om det var en dreng eller en pige,” siger Flemming Vangskov tydeligt rystet.

”Mit budskab er måske lidt makabert fordi jeg er lidt i chok, men når vi kører om vinteren, kan vi ikke se cyklister uden lys. Så kort er det egentlig. Du skal køre konstant med foden ved bremsen. Der er forældre, der har glemt det ene og det andet om morgenen og er stressede, men det må ikke ende med at gå ud over sikkerheden,” opfordrer han.

Hvis han skal pege på, hvor problemet er værst, så er det ved Valhøj Skole.

”Der er ingen parkeringspladser til bilerne, så de sætter børn af alle mulige steder på vejen, og man skal være 50 gange så opmærksom der, ellers går det bare galt.”