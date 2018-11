J-Dag er forsmag på julens komme

Overalt på landets beværtninger er der kamp om pladserne den 2. november klokken 20.59, når man officielt må åbne sin første julebryg, der markerer julens komme. Foto: SignElements

j-dag Som alle andre gode dramaer, starter skuespillet om sæsonens opslidende julefro- koster med en generalprøve. J-dag kaldes den rituelle indtagelse af øl med hint af lakrids og det er her, danskerne pudser formen af til den virkelige fest med resten af kontoret. På Rødager Bodega gør man den slags med 150 blå nissehuer.

Af André Bentsen

Hvis du tror øl bedst nydes i faste rammer, så skal du nok ikke fejre J-dag på Rødager.

Her ser man den 2. november som en tradition, der symboliserer ikke sneens, men julebryggens komme.

Og ligesom små børn har meget få regler, når de kaster med sne, så bliver hyggen givet fri.

“Vi får besøg af nissepiger, der uddeler nissehuer og julebryg klokken 20.59, som traditionen byder det,” forklarer Søren Egeberg, der sandsynligvis selv vil være iklædt en af de 150 karakteristiske nissehuer, der gør det ud for en klassisk jule-uniform.

“I år har vi to DJs linet op, der vil batle til den lyse morgen og bringe julehygge og danse glæde ind på denne aften,” lover Egeberg, der mener, at julen strækker sig over flere måneder og at der skal ekstra fest til de danskere, der har nydt lidt for godt af den lange sommer, men inderst inde har savnet julen.

“Derfor har vi livemusik , karaoke og DJ, der vil kræse om vores publikum på Rød Stue frem til juleaften og vores julefrokost for hele bodegaen vil indholde dansk julemad, julelotteri, livemusik og DJ resten af natten.”

“Julemaden er det store julefrokostbord med øl og snaps, sild, steg, and og alverdens kolde og lune retter. Nogle ting må man ganske enkelt bare ikke ændre på,” konstaterer han.