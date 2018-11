Islev blev mest vindende i teknik

Hele DM-holdet fra Islev Taekwondo Klub. Foto: Privat

taekwondo Taekwondos teknikdel blev domineret af Team Islev Taekwondo, der kom hjem med hele 24 DM-medaljer, hvilket blev bevidnet af DRs kameraer, for der blev sendt direkte på dr.dk.

Af Peter Fugl Jensen

Team Islev Taekwondo stillede op med 23 udøvere, tre dommere, en holdleder, to coaches og omkring 25 heppere i Solrød Sportscenter, der dannede ramme om dette års DM, hvor henholdsvis Solrød Taekwondo, Nørrebro Taekwondo & Dansk Taekwondo Forbund var værter.

Med besøg af både den koreanske Ambassadør Mr. Jai-chul Choi og Solrøds Borgmester Niels Emil Hörup samt direkte transmission på dr.dk samt livestreaming på Youtube var der lagt op til et mesterskab i helt nye højder.

”Vi havde udøvere med, der kun har været med til stævne ganske få gange, udøvere, der prøvede kræfter med helt nye discipliner eller pair- & teamkonstellationer samt udøvere, der ihærdigt stiller op til stort set alle de stævner, der er i løbet af året og for første gang i mange år, havde vi også to udøvere med til DM på kampbanerne,” siger bestyrelsesmedlem Susan Rimbæklund. Hun fortsætter:

”Alle som én præsterede virkelig flot på dagen, men i sagens natur er det ikke alle, der kan få en medalje.”

De 24 DM-medaljetagere

De danske mestre og sølv- & bronzevinderne fra Team Islev Taekwondo blev:

11 x Danmarksmester: Mads Hoffmann i kamp, Allan Olsen individuel, Lene Kjær individuel, Lene Werge individuel, Amalie Petersen individuel, Allan Olsen & Lene Kjær i pair, Sofie Ahlquist Rimbæklund & Emil Truelsen fra Ringsted i pair, Mechid Paiman & Sofie Ahlquist Rimbæklund i team med Melanie Møller fra Solrød, Lene Kjær & Lene Werge i team med Windy Nielsen fra Hvidovre, Lukas Kaslund i team med Simon Thomsen fra Skive & Jesper Jeppesen fra Ålborg (stillede dog op for Skive), Anton Oxfeldt Olsen & Andrea Stojanovic i Freestyle pair,

4 x Sølv: Lene Werge & Michael Tabor i pair, Louise Ahlquist Rimbæklund i team med Nikoline Frølich fra Ålborg og Agnete Jensen fra Fredericia, Selma Nax Kastor i Freestyle, Shefket Alimi i Freestyle

9 x Bronze: Thomas Scholkmann i kamp, Line Holm Jensen individuel, Lucas Glass Nicolaisen individuel, Lukas Kaslund individuel, Sofie Ahlquist Rimbæklund individuel, Lucas Glass Nicolaisen & Selma Naz Kastor i pair, Anton Oxfeldt Olsen & Mechid Paiman i pair, Lukas Kaslund & Louise Ahlquist Rimbæklund i pair, Nikoline Werdelin i pair med Casper Regel fra Ballerup

Øverst på podiet igen igen

”Alle disse mange medaljer resulterede i, at en stolt cheftræner Allan Olsen kunne slutte dette års DM med at tage imod en flot pokal, på vegne af Islev Taekwondo klubs, for at være den mest vindende klub på teknikdelen,” siger Susan Rimbæklund, der naturligvis, som resten af klubben, var stolt af pokalen.

”At vi kan modtage denne flotte pris, skyldes jo først og fremmest rigtig mange timers hård og dedikeret træning med nogle af de bedste instruktører, men det skal da ikke være en hemmelighed, det er af uvurderlig betydning, vi nu, for andet år i træk, er støttet af Team Rødovre.”

”Og så bare for at slå det fast, at Rødovre kommune er en taekwondo-kommune, så var Allan Olsen på sejrsskamlen sammen med Tarik Setta fra Hwarang Taekwondo Klub Rødovre, der blev den mest vindende klub på kampsiden, sådan,” slutter klubbens kasserer, der også var talsmand efter Islevs flotte DM.