“Ikke billige boliger for enhver pris”

Borgmester Erik Nielsen til paneldebat i Birkerød, hvor han blandt andet sagde, at der er brug for en offensiv kommunikation for at skabe et bedre image, så den almene sektor ikke altid er nødt til at forsvare sig selv. Foto: Presse

boligsektor Hvordan sikres der almene boliger, som kan betales? Dét var et af de store spørgsmål, da den almene boligsektor i hovedstadsområdet var til debat i sidste uge.

Af Christian Valsted

Rødovres borgmester, Erik Nielsen (S), sad med i panelet, da boligadministrationen Boligkontoret Danmark, i anledningen af deres 70-års jubilæum, sammen med de almene boligselskaber inviterede til debataften om de almene boligers rolle i lokalsamfundet.

Arrangementet fandt sted på hovedbiblioteket i Birkerød. Udover Erik Nielsen var borgmester i Rudersdal Kommune Jens Ive, organisationsbestyrelsesmedlem i Boligselskabet Hareskovgård Lasse Lindquist, viceborgmester i Gladsaxe Kommune Serdal Benli og gruppeformand og medlem af byrådet i Albertslund Kommune, Danni Olsen, med i panelet.

Erik Nielsen har tidligere fortalt, han mener, at

Rødovres mange almene boliger er en stor gave fra kommunens tidligere Kommunalbestyrelser og til debatarrangementet gjorde han det klart, at han er optaget af at fastholde de almene boliger, der giver ganske almindelig lønmodtagere mulighed for at bo tæt på arbejdet i København. Til debatmødet fortalte han dog, at de almene boliger ikke skal være billige for enhver pris.

”Som forstadskommune til København har vi en forpligtigelse til at bygge boliger, som almindelig mennesker også kan bo i, men jeg er ikke tilhænger af billige boliger for enhver pris, for det skaber slum. Det skal være kvalitet og det skal være ordentlige forhold,” udtalte han blandt andet til debatarrangementet.

Imageproblem

Et emne paneldeltagerne også kom ind på var regeringens finansieringsforslag til deres ghettoplan via Landsbyggefonden. Erik Nielsen kaldte sagen for tyveri af beboernes penge og påpegede, der er brug for en offensiv kommunikation for at skabe et bedre image, så den almene sektor ikke altid er nødt til at forsvare sig selv.