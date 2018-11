I træningscenter med mor og far

”Det er en sjov måde at få motion på,” griner René Budahl Hansen, der både skal smile til fotografen og forsøge at holde trit med kollega Vicky Villumsen. Foto: Red.

nyt træningscenter Med et skræddersyet koncept vil et nyt træningscenter på Tæbyvej nå ud til børnefamilier, der i en presset hverdag ikke har tid eller overskud til at træne i traditionelle centre. ”Hos os træner man sammen hele familien og på børnenes præmisser,” siger stifter René Budahl Hansen.

Af Christian Valsted

I et 100 kvadratmeter stort kælderlokale i Rødovre Fitness Club på Tæbyvej har 52-årige René Budahl Hansen åbnet sin første afdeling af ’Family Gym’. Som navnet antyder, er det et træningscenter, der udelukkende henvender sig til børnefamilier, der ønsker at træne sammen.

”Vi er til børnefamilier og især til familier, hvor børnene er overvægtige eller diagnosticeret og derfor ikke passer ind i mere traditionelle idrætsformer, som for eksempel håndbold eller fodbold. Hos os kan familien lave de samme øvelser og være sammen om noget. Jeg kan se, det har en god effekt på både børnene og forældrene,” siger René Budahl Hansen, der har mere end 30 års erfaring i branchen.

Børn må godt styrketræne

Idéen med at etablere et træningscenter, hvor børn med udfordringer passer ind, er langt fra ny. René har trænet børn siden 1998 og han har tidligere prøvet konceptet af i Køge og på en privatskole på Stevns.

”Jeg ved, at konceptet virker og nu vil vi gerne ud til et endnu større publikum,” siger René, imens han viser rundt i de nye lokaler, hvor der hverken vil blive spillet højt musik eller køre tv-skærme med musikvideoer og ligegyl-

dige tv-programmer.

”TV kan man se derhjemme. Hos os kommer man ned for at træne og være sammen som familie,” siger René og viser et par af de maskiner, som er indstillet således, at de både kan benyttes af voksne og børn fra 6-års alderen.

”Det er forkert, hvis nogen tror, at børn ikke må dyrke styrketræning. Der findes ingen regler eller love, der forbyder børn at styrketræne, men der findes mange myter og fordomme,” fastslår han.

Det skal være sjovt

Det skal være sjovt at træne og for René Budahl Hansen har det derfor været vigtigt at tage udgangspunkt i, hvad børn godt kan lide.

”Børn kan lide at spille og konkurrere. Derfor er jeg meget stolt af mine ’game bikes’, som jeg har brugt i 10 år,” fortæller René, imens han sætter sig op på motionscyklen, der er koblet sammen med en spillemaskine.

”Og bilen i spillet kører faktisk hurtigere, hvis du træder hårdere i pedalerne. Man skal både træde og styre rettet, så benene og hjernen skal arbejde sammen. Jeg har tidligere prøvet, at en lille pige sad og cyklede i 40 minutter og vi kunne næsten ikke få hende af igen. Man glemmer helt, at man faktisk motionerer,” smiler René.

Family Gym åbner i dag, torsdag den 1. november, og du kan læse mere om konceptet på family-gym.dk.