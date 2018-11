I 2030 skal Rødovre være røgfri

Rødovre har startet et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse om en røgfri fremtid. Foto: Frederikke Due, modelfoto

røgfri fremtid Dobbelt så mange børn i Rødovre udsættes hver dag for rygning, som i resten af landet. Det er en helt sindsyg rekord, som Rødovre Kommune nu forsøger at vende ved at indgå partnerskab med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden.

Af André Bentsen

Visionen i aftalen er: At, børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for at det bliver muligt. Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv. Og sammen vil vi sikre at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg

En af de største udfordringer på sundhedsområdet i Rødovre er opgøret med en trist rekord.

18 procent af borgerne ryger dagligt, hvilket desværre er over gennemsnittet i regionen, men hvad endnu værre er, så udsættes hvert tiende barn i Rødovre dagligt for passiv rygning. Det er dobbelt så mange som i resten af landets kommuner og den er direkte årsag til, at Rødovre Kommune nu indgår i partnerskabet Røgfri Fremtid med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden.

“Det er ikke nogen lykkelig rekord at bære rundt på for os her i kommunen. Og det kan vi ikke være bekendt,” siger formand for Social- og Sundhedsudvalget, Britt Jensen (S).

Partnerskabsaftalen blev først drøftet i Social- og sundhedsudvalget og der var meget stor opbakning fra hele udvalget til, at Rødovre indgår i Røgfri Fremtid.

“Det er helt uacceptabelt og det er vores ansvar som voksne ansvarlige mennesker at medvirke til, der sættes en stopper for denne triste rekord,” siger Britt Jensen og tilføjer:

“Derfor indgår vi også nu en partnerskabsaftale med Kræftens bekæmpelse og TrygFonden om ‘Røgfri Fremtid’ for at sikre, at vi, også i Rødovre, kan få den første røgfrie generation i 2030,” tilføjer hun.

Sunde ambitioner

Partnerskabsaftalen omhandler især børn og unge samt behovet for initiativer til at reducere unges rygning og sikre, at børn slet ikke begynder at ryge. Selvom aftalen kun er en hensigtserklæring, mener kommunalbestyrelsen, at den ligger fint i forlængelse af de nuværende ambitioner i sundhedspolitikken.

I den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse, understreger formand, Jette Jensen, at man er ovenud glade for beslutningen.

“Det betyder rigtig meget. Det er et kæmpe resultat. Vi skal ikke give vaner videre, som senere kan

gøre børn og unge syge. Den næste generation må være røgfri i modsætning til i dag, hvor 40 børn og unge starter med at ryge hver dag,” siger Jette Jensen.

Ny røgkultur

Den lokale afdeling skal nu arbejde sammen med kommunen og måske idrætslivet om at udarbejde handlingsplaner for partnerskabet.

“Gerne for mig med en inddragelse af de unge. Ja, selv trænere og lærere,” siger Jette Jensen og tilføjer:

“Det er en længere proces, men sammen skal det nok lykkes og lokalafdelingen er klar til at være med til at skabe en ny røgkultur.”