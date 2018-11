Hyttel tabte til hviderusser

Fra venstre er det EM-holdet Tobias Hyttel, Tarik Setta, Jalal Mahnu, Shantelle Mendoza, Cille Lund Nielsen, Mariam Mahnu og Azam Nazim. Foto: Privat

taekwondo U21 EM i taekwondo blev i weekenden afholdt i Warszawa og det med deltagelse af fem kæmpere fra Hwarang. Den 16-årige Team Rødovre støttede Tobias Hyttel nåede 3. runde, mens klubkammeraterne røg ud efter en kamp.

Af Peter Fugl Jensen

Det var med spænding, at fem af Hwarangs talentfulde kæmpere skulle til U21 EM i Warszawa, for det var kun en af de fem deltagere, der faktisk havde alderen til at deltage, for resten af Hwarang-kæmperne er fortsat juniorer.

Der ventede dem dermed masser af spændende erfaring mod ældre kæmpere fra hele Europa, hvor især russerne har vist sig men enorm spændende talentmasse. Men det er naturligvis fra hele Europa, der findes dygtige kæmpere i verdensklasse, som er på nippet til at træde ind i seniorrækkerne. Derfor ventede der Hwarang-kæmperne hård modstand og vigtig erfaring, for det var første gang, de deltog i en U21 slutrunde.

Annonce

Det blev desværre også kun til en kamp for de fire kæmpere. Først tabte Jalal Mahnu til en russer, der satte rødovrekæmperen under hårdt pres fra start.

”Jalal er en kriger, så han kom stærkt tilbage og kæmpede til det sidste. Desværre fik Jalal ni strafpoint, der nok gjorde udslaget, da han tabte 25-15 til russeren,” siger træner Azam Nazim, der også kunne se Cille Lund Nielsen forlade EM efter første runde.

”Hun var godt med i første runde, men så satte tyskeren tempoet op og hun vandt sikkert 22-2.”

På andendagen var Mariam Mahnu første rødovrekæmper på banen og hun fulgte i Cilles fodspor.

”Mariam fulgte også godt med i første runde, men så satte hendes modstander fra Bulgarien tempoet op og vandt med 14-1.”

Endelig en sejr på EMs sidste dag

Søndag, som var sidste EM-dag, startede Shantelle Mendoza med at repræsentere Hwarang.

”Shantelle var oversidder i første runde, så hun kunne se hendes spanske modstander vinde første kamp. Ikke overraskende, da hun har nogle rigtig flotte sejre fra de store G-stævner, som Spanish Open, Dutch Open og lignende,” siger Azam Nazim. Han fortsætter:

”Shantelle viste høj klasse, et super overblik og godt samarbejde med mig. Shantelle udnyttede hendes chancer så flot og styrede de to første omgange, selvom det var en tæt kamp. I tredje omgang blev kun endnu mere tæt og de skiftedes til at føre. Desværre endte kampen 15-11 til spanieren, men det var uden tvivl noget af det bedste, vi har set Shantelle kæmpe,” roser Nazim.

Den Team Rødovre støttede Tobias Hyttel sad også over i første runde, så han var klar til at møde en russer i anden runde.

”Russeren overraskede, fordi han vandt over en stærk tyrker med et fornemt CV. Russeren var ikke særlig høj, men til gengæld var han stærk som en bjørn,” forklarer Nazim. Han fortsætter om Tobias første kamp til U21 EM.

”Han kom bagud, men kom hurtigt op igen og bed sig hele tiden fast, så de skiftes til at være i front. Da der var 10 sekunder tilbage i tredje omgang scorede Tobias til 9-8 og vandt kampen.”

”I den anden kamp ventede en hviderusser, som i hans første to kampe havde vundet over en tidligere kadet Europamester og Junior OL bronze vinder, så vi vidste, der ventede en stærk modstander.”

Den blot 16-årige Tobias kom bagud 7-1 i første runde.

“Anden runde sluttede 26-18 og vi kunne høre fra sidelinjen, at Tobias træner Tarik Setta, ville have Tobias til at kæmpe sin egen kamp og ikke være afventende på hviderusseren, for der var for stærk. Til gengæld havde Tobias vist glimt af, at når han satte tempoet op, kunne hviderusseren ikke følge med.”

”Desværre kom Tobias for sent i gang, men fik dog vendt opgøret i tredje omgang, så kampen endte 30-26 til hviderusseren.”

”Vi havde selvfølgelig håb om medaljer, men både trænere og kæmpere er blevet klogere på, hvad der kræves, hvis vi skal være med i toppen af seniorrækkerne. For flere af kæmperne var det lige ved og næsten og vi er sikker på, at i fremtiden vil vi være med endnu længere fremme,” siger Nazim, der ser frem mod weekendens DM i Solrød.

Om tre uger rejser fire af klubbens kadetter til EM i Spanien.