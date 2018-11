Hyttel genvinder DM

Tobias Hyttel bliver interviewet af dr.dk Foto: Privat

taekwondo På dr.dk kunne man se Tobias Hyttel blive dansk mester på overbevisende manér, da DM-finalen blev stoppet i 3. omgang.

Af Peter Fugl Jensen

Til ordene indeholdende masser af roser fra DR’s taekwondo-ekspert viste Hwarangs Tobias Hyttel, hvorfor han er et af Danmarks fremtidige OL-håb i juniorfinalen -53 kilo, som han vandt suverænt.

Allerede fra kampens begyndelse gik Hyttel offensivt til sin modstander, Reyes, der kunne se Tobias fører 11-1 efter godt et minut på kampmåtten.

I starten af 2. runde havde Reyes et par gode aktioner og fik reduceret til 9-11, men så fandt Hyttel atter melodien og så gik det stærkt. Godt ind i 3. runde bragte Hyttel sig foran 29-9 og så var kampen slut, for en taekwondokamp stopper, når en kæmper fører med 20 point eller mere.

Dermed er Tobias Hyttel 6 dobbelt dansk mester i en alder af bare 16 år.

Efter DM-sejren blev Hyttel interviewet af dr.dk, hvor han igen kunne bekræfte sin ambitioner. OL-guld i 2024, men gerne en tur til OL allerede i 2020.