Helt gak gak – kæmpeskilt stjålet ved højlys dag

Vestbads klassiske skilt mangler. Foto: Brian Poulsen

Vestbad Det vides ikke om der er tale om bestilt arbejde, fans eller forvirrede kommunalt ansatte, men Vestbad har ved højlys dag fået stjålet deres kæmpe skilt.

Af Christian Valsted

Noget af det sværeste, når man har begået et tyveri, er at afsætte hælervarerne til andre uden, at de opdager, at de er stjålet. Derfor får torsdagens tyve, da også mere end almindeligt meget sved på panden, hvis de skal slippe godt af sted med tyveriet af et flere meter langt og bredt skilt fra Vestbad.

Ved højlys dag har de kørt en lastbil hen foran den store svømmehal og pillet skiltet ned. Først troede de ansatte, at der var tale om nogen fra kommunen, der ville friske skiltet op, men efter en rundringning til kommunens forskellige afdelinger, er panikken så småt begyndt at sprede sig i svømmehallen

Annonce

”Vi er helt i chok. De har bare kørt hen og pillet det ned. Jeg ringende til kommunen for at høre, om det var nogle af deres folk, men det var det så åbenbart ikke,” siger leder af Vestbad, Ulrik Olsen.

Han har nu meldt tyveriet af det store skilt til politiet og håber, at den handling ender med at få skiltet sat tilbage igen.

”Jeg kan ikke se, hvad nogen vil med det skilt, men jeg ved, det betyder utrolig meget for os, og jeg håber, at politiets indblanding sætter fart på, at vi kan få skiltet tilbage. Det er trods alt vores. Ellers håber jeg, at der er nogen af læserne derude, der reagerer, hvis de ved noget, når de læser det,” understreger Ulrik Olsen.