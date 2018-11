Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme ogle gange er vi danskere altså et mærkeligt folkefærd. Vi råber op om at kæmpe for de ”danske værdier” – og samtidig går vi amok på Valentines Day, Black Friday, Baby Showers og Halloween. Ramadan og Eid er vi så ikke helt så vilde med.

Af Christian Valsted

Især Halloween er blevet velmodtaget i Danmark. Selv vores allesammens Tivoli er hoppet med på galajen. Vi er ikke så vilde med islamiske helligdage, men katolske helligdage… Så er det fandme bare med at få åbnet Tivoli og sendt ungerne ud på gader og stræder, dryppende af teaterblod og tigge om slik. Så er vi ikke så nøjeregnende med de der danske værdier…

På min ynglingsfacebook-side ”Facebook Rødovre” var der nærmest hyperventilerende stemning. Hvem er med? Hvad er reglerne for at være med? SKAL man være med og skal man respektere et ”Halloween nej tak”.

Jeg overvejede min sædvanlige Halloween-pynt, som er et billede af Inger Støjberg (hårfarven er jo ret tæt på farven på græskar) med teksten: Inger siger: Maskering straffes med bøde på 1500 kroner og tiggeri straffes med optil 14 dages fængsel. Så bank bare på – hvis du tør… muuhaaaaa”

Men så var det, jeg fandt ud af, at mange af børnene ikke kan læse endnu og så er det jo lidt omsonst. Så jeg havde ikke pyntet op.

Jeg havde selvfølgelig indkøbt slik – ikke fordi jeg kan lide Halloween, men mest fordi jeg godt kan lide børn. Ja, og hvis der så ikke kom nogen forbi, så kunne jeg jo bare selv gå ombord i slikket. Ja ja, jeg ved godt, at jeg har diabetes, men slikket skulle jo nødigt smides ud, vel?

OK, jeg indrømmer, jeg håbede på, der ikke kom nogen.

Mit navn er Christian. Jeg er sukker-alkoholikker.

Dagen derpå kunne jeg så læse på Facebook Rødovre, at børn var blevet ”overfaldet” af større børn, som stjal de mindre børns slik! Jeg VED godt, at det må man IKKE grine af, men det var nu underholdende at læse at ”gerningsmændene” var en heks og en med scream-maske. Man kan da sige, at uhyggen blev til at tage og føle på.

Nu havde Anders Matthesen stor success med ”Jul på Vesterbro” – måske han skulle lave en opfølger på den og kalde den for ”Halloween på Vestegnen”, mit forslag til et nyt omkvæde til sangen vil være det her:

”Alt kan ske til Halloween,

båd’ for drengen og for pi’en.

Så det her (hey) der falder regn.

Halloween på din Vestegn.

Trick or treat og hit med slik,

Stjæl de andres og så stik.

Så det her (hey) der falder regn.

Halloween på din Vestegn.”