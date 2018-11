Håndværker-helte hædret for resolut handling

John Valsted Pedersen, til venstre, og Poul Rosenlund møder hinanden for første gang siden ulykken, hvor de i fællesskab reddede en håndværker ned fra et brændende tag i IrmaByen. Foto: Red.

så døden i øjnene Da taget på en bygning i 2017 stod i lys lue, handlede to håndværkere instinktivt og reddede med al sandsynlighed tagdækker Jens Myhre Larsens liv. I sidste uge blev de hædret af politiet for deres handlekraft.

Af Christian Valsted

Københavns Vestegns Politi hylder for tid til anden borgere, der på den ene eller anden måde har hjulpet politiet til opklaring af sager eller for andre ekstraordinære handlinger.

Torsdag den 15. november var der hæder til to personer, der var den direkte årsag til, at en voldsom tagbrand i IrmaByen ikke endte som en dødsbrand.

”I har foretaget en helt exceptionel handling. Vi holder disse seancer, når der er borgere, der har gjort noget usædvanligt, som der er grund til at markere og jeg har efterhånden siddet her mange gange, men jeg har aldrig før følt, at en anerkendelse var så meget på sin plads. Jeg er sikker på, at den pågældende ikke havde overlevet, hvis I ikke havde handlet så resolut, som i gjorde og det vil vi gerne takke jer for,” indledte politidirektør Kim Christensen, inden han takkede og overrakte diplomer til de to håndværkere, 46-årige John Valsted Pedersen og 48-årige Poul Rosenlund, der den 6. juli 2017 reddede tagdækkeren Jens Myhre Larsen ned fra et brændende tag i IrmaByen.

Annonce

Vi var heldige

Fra byggepladsen var der mange vidner til den dramatiske scene, der udspillede sig på taget af en 5. etagers høj bygning. Her var tagdækkeren Jens Myhre Larsen i gang med at lægge tagpap, da der går ild i noget brandbart isoleringsmateriale. Hurtigt slår flammerne i flere meters højde og Jens bliver fanget. Han overvejer at springe i døden, men til al held er de to håndværkere John Valsted Pedersen og Poul Rosenlund i gang med en spektakulær redningsaktion.

John hopper op i sin kran, der står placeret ved nabobygningen, men voldsom røgudvikling gør, at det stort set er umuligt at orientere sig. John får øje på Poul, der er hoppet op på nabobygningens tag og med fagter dirigerer John og kranens arm i retning mod Jens, som er trængt op i en krog af taget og med en stor træplade skærmer sig mod flammerne. I absolut sidste øjeblik får John kranen helt op til Jens, der hopper ud og griber fat i to jernkæder og bliver sænket sikkert ned på jorden.

”Det hele var meget heldigt. At jeg holder i min kran og at Poul hopper op på taget og kender de fagter der skal til. Der er meget held som spiller ind og vi kendte ikke hinanden i forvejen,” fortæller John Valsted Pedersen, inden han sætter flere ord på den skæbnesvangre dag i Rødovre.

”Jeg holdt egentlig bare og ventede på at få leveret nogle elementer, da jeg opdager branden. Røgen var så voldsom, at jeg ikke

kunne se, men så fik jeg øje på Poul,” siger John, inden Poul tager ordet.

”Jeg var Johns øjne og jeg husker, at varmen var meget voldsom, hvor jeg stod. Brystkassen på min jakke smeltede, ” fortæller Poul om episoden.

”Jeg har, som sagt, uddelt mange dusører, men denne her topper dem alle. Jeg er imponeret over, at I, uafhængigt af hinanden og i fællesskab, får løst denne opgave. Det er helt unikt,” fortalte politidirektør Kim Christensen til de to håndværkerhelte, der ikke har været på byggepladsen i Rødovre siden branden.

”Jeg er kørt forbi, men kunne ikke køre derind,” siger Poul Rosenlund, der, efter arbejdsulykken i IrmaByen, modtog krisehjælp. Heldigvis fik han støtte fra sin arbejdsplads og er i dag kommet sig og er tilbage i arbejde.

Arbejdstilsynet konkluderede efterfølgende, at sikkerhedsforholdene ikke var i orden på byggepladsen og sagen er i skrivende stund stadig under behandling hos Københavns Vestegns Politi.