Guide: Sådan undgår du økonomisk stress i julen

SPONSORERET INDHOLD Det er for de fleste danskere en hård og stresset tid, som vi går i møde. Foruden at det er både koldt og mørkt, så er julen for rigtig mange danskere tæt forbundet med en masse traditioner og forventninger, som man skal leve op til

Disse koster ofte både energimæssigt og økonomisk, hvorfor denne kombination kan give en del grå hår. Vi har derfor udarbejdet en mindre guide nedenfor med henblik på at afhjælpe den økonomisk årsag til julestressen, der spænder bredt fra en oprydning til det billigste kviklån til din økonomi.

1. Få et overblik over din privatøkonomi

De fleste vil sikkert nikke genkendende til, at man ofte bliver stresset i situationer, hvor man har mistet overblikket. Dette gør sig også gældende, når det kommer til privatøkonomi. Derfor bør du sætte dig ned og få et overblik over din privatøkonomi. Hvordan ser din aktuelle situation ud, og er der noget, som du er overrasket over?

2. Ryd op

Når du har fået et overblik over din privatøkonomi (forhåbentlig uden for mange overraskelser), er det tid til at smøge ærmerne op og finde de kritiske briller frem. Du bør lede efter udgifter, som du muligvis kan skære i eller helt undvære.

Mange danskere har forskellige abonnementer kørende til alverdens forskellige tjenester, selvom de kun bruges sporadisk. Det handler med andre ord om at få frigivet nogle økonomiske muskler, som kan omgrupperes til at modstå det ekstra pres, som julen for mange danskere medfører.

3. Dine forventede udgifter

På dette tidspunkt bør du have et fuldstændigt klart overblik over din økonomi, hvorfor du også ved, hvor stort dit rådighedsbeløb er for julen 2018. Det er derfor tid til at matche dette rådighedsbeløb med dine forventede og REALISTISKE udgifter for den nære fremtid.

Dernæst vil det fremgå ganske tydeligt, om der er overensstemmelse mellem dit rådighedsbeløb og dine udgifter. Hvis der ikke er, bør du ikke gå i panik, idet mange danskere oplever, at julen ofte er en udgift, som de ikke økonomisk kan overskue i nuet.

4. Tag et kviklån og undgå økonomisk stress

Hvis du, ligesom mange andre danskere, oplever, at julen er en for tung økonomisk udgift at overskue, kan du med fordel tage et kviklån til at komme godt over julen. Fordelene er mange såsom mindre stress og dermed mere overskud i en årstid, som i forvejen kan være trættende.

Du bør anvende en af de mange sammenligningtjenester for kviklån som moneylender.dk, idet denne indsamler og formidler lån på vegne af et hav af banker, hvorfor du med langt større sandsynlighed vil få præsenteret et passende kviklån til din økonomi. Ansøgningsprocessen er tilmed kort, og i mange tilfælde kan du pengene på kontoen den samme dag.