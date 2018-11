Grønt lys til nattearbejde

Rødovre Kommune har givet dispensation til, at varmeselskabet VEKS må arbejde i aften- og nattetimerne i krydset Islevdalvej og Slotsherrensvej. Foto: Arkiv

vejarbejde Vejarbejde i lyskryds skal foregå om natten.

Af Christian Valsted

Rødovre Kommune har givet dispensation til, at varmeselskabet VEKS må arbejde i aften- og nattetimerne i krydset Islevdalvej og Slotsherrensvej.

Arbejdet vil foregå frem til onsdag den 21. november i tidsrummet fra klokken 18 til 06.

Helt konkret skal VEKS grave to huller og føre kabler mellem disse.

Det er støjende og vibrerende byggearbejde, som normalt, efter forskrifterne, kun må udføres i tidsrummet mandag til fredag fra klokken 07 til 18, men ved at udføre arbejdet i nattetimerne minimeres de trafikale gener i dagtimerne på Islevdalvej og Slotsherrensvej. Samtidig vil mandskabet kunne arbejde mere sikkert på vejene.

Rødovre Kommune oplyser, at det ikke forventes at arbejdet støjer eller vibrerer mere end grænseværdier tillader.