God økonomi i klimaløsninger

Det er både godt for miljøet og for kommunekassen at investere i energivenlige løsninger. I Rødovrehallen har Rødovre Kommune blandt andet optimeret ventilationen i hallen, hvilket alene giver en årlig besparelse på 114.000 kroner. Foto: Frederikke Due

god energi Rødovre Kommune har brugt tre millioner kroner på energiforbedrende tiltag i seks kommunale bygninger. Om 10 år skulle forbedringerne gerne have tjent sig selv hjem igen.

Af Christian Valsted