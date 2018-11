Gaveregn på redaktionen i december

Indhyllet i højtidens røde farver trækker journalist Christian Valsted og redaktør André Bentsen hver dag, fra den 1. til den 24. december, lod om en gave, der er sponsoreret af avisens samarbejdspartnere. Der kommer en ny låge op hver dag ved middagstid, hvor vi samtidig finder en vinder af gårsdagens konkurrence. Foto: Brian Poulsen

julekalender Julen står for døren og på redaktionen, er vi som altid i et vældigt julehumør. Derfor kan man igen i år opleve avisens charmerende journalist og halvbøvede redaktør på slap line hver dag på avisens Facebookside, hvor vi trækker lod om flotte gaver.

Af Christian Valsted

Sådan deltager du Konkurrencen foregår udelukkende på avisens facebookside, hvor du skal skrive et tal mellem 1 – 90 i kommentarfeltet under dagens video. Dagen efter trækker vi vindertallet og finder den heldige vinder direkte fra vores interimistiske ’julestudie’ på redaktionen.

Julen er hjerternes fest og fra den 1. til den 24. december deler vi rundhåndet ud af kærlighed og flotte gaver.

I år gentager vi nemlig vores store pakkeleg, hvor du hver dag frem mod juleaften har mulighed for at vinde en gave, der er sponsoreret af avisens samarbejdspartnere. Avisens julekalender blev i 2016 kåret til årets bedste digitale initiativ af Danske Medier og igen i år deltager du i konkurrencen på avisens Facebook-side.

Gæster og røverhistorier

Hver dag klokken 12 ‘åbner’ vi en ny kalenderlåge og i kommentarfeltet skal du gætte på et tal mellem 1-90. Dagen efter trækker vi så, med opsmøgede ærmer, vindertallet op af en bankopose og finder den heldige vinder. Det sker alt sammen live på avisens Facebooksiden, hvor vi også får gæster i studiet og lover at være garante for en røverhistorie eller to.

”Vores julekalender har vist sig at være voldsomt populær og sidste år havde vi i gennemsnit 1.686 kommentarer, likes og delinger pr. dag, så vi glæder os til endnu en pakkelag med byens borgere og øvrige følgere på vores

Facebookside. Nogle synes vi er lidt platte, men man har kun det sjov, man selv laver, så vi håber, du vil deltage,” siger avisens redaktør, André Bentsen.

På side 17 kan du i øvrigt se, hvilke lokale annoncører, der sætter gaver på højkant fra den 1. til 12. december.