Galleri: Julemarked 2018

Se billederne fra årets Julemarked der bliver afholdt på Rådhuspladsen.

Af Ian Nielsen

Her til eftermiddag åbnede Julemarked 2018 på Rådhuspladsen. Pladsen var pyntet med fint lys til lejligheden, flotte boder sat op, der var uddeling af gløgg til de voksne og Juice til børnene. Underholdningen var også på plads og et flot program blev gennemført dels på den opstillede scene, men også på selve rådhuspladsen og på biblioteket der havde slået dørene op til stor glæde for alle. Her var der højtlæsning, mulighed for at lave julepynt samt historier om juletræets magiske skønhed. Musik var der masser af og Musik UNIK spillede flot og bidrog til den gode julestemning. Luciaoptog var der igen i år – flot.

Borgmester, Erik Nielsen, fik talt til 3 og så kom der lys i det store træ – Julemanden kom også og havde inviteret Jungle Jim og hans dyr med på scenen. Rødovre Korskole sang flot og underholdt store og små.

Var du ikke forbi rådhuspladsen i dag, er der mulighed fra 10-14 hvor der igen er julehygge på rådhuspladsen og på biblioteket.