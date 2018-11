Frederik Skovby ”Herning står godt til os”

Frederik Skovby sad over i kampen mod Hvidovre, på grund af en rygskade. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Vi skal bygge mere på vores spil, og stå en smule bedre i defensiven, så er jeg sikker på at vi nok skal vinde i Herning på fredag, siger Frederik Skovby, der håber, at hans rygskade er overstået til fredagskampen.

Af Flemming Haag

Frederik Skovby sad over i kampen mod Hvidovre, på grund af en rygskade, og så derfor kampen fra tilskuerpladserne.

Om kampen mod Hvidovre, siger Frederik Skovby.

”Mit indtryk er, at vi gennem tres minutter, er klart bedre end Hvidovre i dag. Men en rodet kamp, og der bliver dømt en masse udvisninger, nogle af dem lidt tynde. Når vi skruer op for tempoet, så er vi længder bedre end Hvidovre i dag, men det er ærgerligt, at vi ikke holder tempo igennem tres minutter”.

Hvordan oplever du Rødovres indsats i tredje periode?

”I tredje periode, der hænger vi lidt bagefter indtil vi tager en Time Out. Vi er foran 4-1 efter anden periode, så ved jeg ikke om der går lidt fjol i den, eller om folk tænker, at nu er den hjemme så skal vi bare ud og lave mål, det virkede sådan. Vi tager ikke defensiven seriøst, og det giver Hvidovre en del store chancer i tredje periode, hvor de på det nærmeste også har chancer for, at komme på 4-3 før vi får scoret til 5-2. Men det er vigtigt med en sejr, og vi får kørt den hjem alligevel. Jeg syntes det er en OK indsats, vi får tre point, det er det vigtigste”.

Så er det Herning på fredag, hvad forventer du af den kamp?

”Herning er et hold der står godt til os, vi slog dem på hjemmebane. Selvom vi taber efter straffeslag i Herning, så spiller vi en udmærket kamp, hvor vi måske fortjente bedre end kun det ene point. Jeg mener ikke Herning er en skræmmende modstander, jeg ser en god mulighed på fredag til, at vi kan tage en sejr. Vi skal ind og bygge mere på vores spil og stå en smule bedre i defensiven, så er jeg sikker på, at vi nok skal vinde den kamp” slutter Frederik Skovby, der håber at være på is onsdag og spille med igen på fredag.