Fornem pris til Hyttel

taekwondo Den 16-årige Tobias Hyttel fra Hwarang Taekwondo Klub Rødovre blev kåret til Årets Udøver af Danmarks Taekwondo Forbund. ”De sagde, at jeg på ingen måde spiller smart,” fortæller Hyttel, som en af begrundelserne for den fornemme titel.

Den Team Rødovre støttede Tobias Hyttel har igen igen gjort sig fornemt bemærket. Denne gang gennem en hel sæson, hvilket fik Danmarks Taekwondo Forbund til at kåre Tobias Hyttel som Årets Udøver.

”Ja, jeg blev rimelig overrasket, da det både var seniorer, juniorer og kadet, der kunne blive valgt og forbundet plejer at skele til de kæmpere, der har fået en medaljer til en slutrunde,” siger det 16-årig stortalent, der bruger det meste af sin fritid i træningslokalerne på Højnæsvej, hvor Hwarang har lokaler.

”Men det jeg havde præsteret, var åbenbart gode kriterier for at modtage prisen, som jeg taknemmelig glad for. Prisen betyder meget for mig,” siger en tydelig glad Hyttel.

Ingen smartass

Deres skribent kender efterhånden Tobias Hyttel glimrende og sjældent har jeg oplevet så velformulerende og moden udøver, der samtidig forstår at være en rollemodel og super kammerat overfor både de yngre og jævnaldrende i klubben, samt overfor andre kæmpere. Det var blandt andet med til at give ham titlen.

”Prisen går til en udøver, som forbundet mener har gjort det bedst i det år, der er gået. Det gælder både resultatmæssigt, men også træningsindsats og hvordan man er som person,” fortæller Hyttel, der husker, hvad der blev sagt, da han blev hædret.

”Jeg er en lige så god person på banen, som jeg er udenfor banen. Jeg lagde et hårdt stykke arbejde i at nå mine mål og at jeg på ingen måde ’spillede smart’ til trods for mine resultater.”

Målsætninger for 2019

Da Tobias Hyttel ved samme lejlighed blev danmarksmester for sjette gang, så var det foran DRs kameraer, der sendte live fra Hyttels DM-kamp, som blev stoppet i 3. runde.

Da han blev interviewet af DR, gentog Hyttel, hvad han ofte har sagt til Rødovre Lokal Nyt.

”Mit mål er OL i 2024, hvor jeg vil vinde guld. Men jeg håber, jeg kommer med til OL allerede i 2020.”

Men i første omgang handler det om 2019.

”Jeg bliver senior i år 2020, men i år 2019 vil jeg deltage i seniorrækken i mange af de store stævner, så jeg kan blive så stærk som mulig og fortsat arbejde mod at blive den bedste. Når det gælder mesterskaber, så er det store mål i 2019 Junior EM, som jeg vil arbejde utrolig hårdt i mod, da jeg gerne vil stå på skamlen til det mesterskab,” slutter Tobias Hyttel.