Floorball glæde i Rødovrehallen

Spilleglæden og koncentrationen var stor ved skolernes floorballstævne i Rødovrehallen. Foto: Brian Poulsen

Floorball Det summede af glæde og begejstring i Rødovrehallen, da Rødovre Floorball Club afholdt Floorballstævne for 468 elever fra 0 til 3 klasse. Fire af Rødovre kommunes skoler deltog i arrangementet, i forbindelse med ”Bevæg dig for Livet”.

Af Flemming Haag

Det summede af begejstring og glæde i Rødovrehallen, hvor 468 elever fra 0 til 3 klasse, fra fire af kommunens skoler deltog i floorballstævne, arrangeret af Rødovre Floorball Club. Der blev spillet floorball med stor energi og en fantastisk intensitet fra klokken 9-14, på fire floorballbaner. Glæden var også stor, da ”Frugtkurven” kom med frugt til alle deltagerne.

Floorball stævnet, blev afholdt i forbindelse med ”Bevæg dig for Livet” og arrangeret af Rødovre Floorball Club for fjerde år, i samarbejde med Danmarks Floorball Union.

”Rødovre Floorball Club stillede med 14 frivillige ledere og trænere, der alle havde taget fri fra deres arbejde, for at være med til stævnet, da det ligger i dagtimerne”, fortæller Rødovre FCs formand Lone Henriksen, og fortsætter.

”Vi har lagt et godt stykke forarbejde inden arrangementet, hvor vi kørte ud med invitationer til alle klasserne på skolerne i Rødovre, så vi var sikre på, at de havde modtaget invitationen, så det er dejligt, at der er så mange der deltager fra skolerne. Eleverne kommer med gejst, og de spiller for at have det sjovt, så det er dejligt, at der kan tages en dag ud for, at komme og hygge sig med floorball”.

”Efter sidste års arrangement, fik vi tilgang af 15 nye medlemmer i alderen fra 5 til 8 år”, fortsætter Lone Henriksen. ”Vi er glade for nye medlemmer i den aldersgruppe, da det er en god alder at begynde at spille floorball.

Vi har nogle rigtig gode trænere, der har taget trænerkurser, og vi har nogle af vores unge spillere der hjælper til med træningerne. I årgangene U5, U7 og U9 har vi ca. 30 medlemmer, og der kommer tilgang fra gang til gang, både af piger og drenge”, slutter Lone Henriksen.