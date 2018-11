Politi og brandvæsen måtte to gange rykke ud til brand i biler i aftes og i nat. Først på Agerskovvej og senere på Nyholms Allé. Foto: Arkiv

politi Politi og brandvæsen måtte to gange rykke ud til brand i biler i aftes og i nat. Først på Agerskovvej og senere på Nyholms Allé.

Af Christian Valsted

Rødovre har den senere tid været forskånet for bilbrande, men torsdag aften blussede problemet bogstavelig talt op igen. Klokken 23.12 modtog politiet den første melding om ild i en bil på Agerskovvej og i nat var den gal på Nyholms Alle.

”Det er for tidligt at sige noget om brandårsagen, så jeg kan ikke sige om brandene er påsatte eller ej,” siger vagthavende hos Københavns Vestegns Politi, Peter Grønbæk.