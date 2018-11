Fire unge FIFA-knægte

Fra venstre ses Mathias Søberg, Mustafa Baskaya, Marcus Hallberg og Nicolai Pedersen fra Rødovre, som skilte sig ud i toppen, da der blev spillet FIFA 19. Nu skal de videre til mester- skaberne på Vestegnen. Foto: Privat

E-sport Rødovre har fire unge fyre klar til de regionale amatørmesterskaber i FiFA.

Af André Bentsen

Mathias Søberg, Mustafa Baskaya, Marcus Hallberg og Nicolai Pedersen. Det er navnene på de unge rødovreborgere, der skal kæmpe for Rødovres ære i en stor FIFA-turnering på Vestegnen.

Ved lokalturneringen for amatører i FIFA 19 havde de unge knægte både overskud og koncentration nok til at sætte sig på de sidste fire pladser.

“De fire bedst placerede spillere fra Lokalturneringen skal repræsenterer Rødovre ved den store Vestegnsturnering den 23. november klokken 16 på Ballerup Bibliotek, hvor der også vil være fire wildcard billetter til tilskuerne.

Allerede i 8. delsfinalen lå vores top fire, som de bedst rankede i deres gruppespil, så der har været tætte kampe hele dagen for alle de deltagende spillere,” fortæller litteraturformidler på Rødovre Bibliotek, Sara Ludvigsen.