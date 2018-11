Få styr på din privatøkonomi med digitale hjælpemidler

SPONSORERET INDHOLD Der kan være mange grunde til, at privatøkonomien skal have en overhaling. Måske er det fordi, du har et behov for at spare penge op, fordi dine omstændigheder har ændret sig, og du derfor er nødt til at omlægge din privatøkonomi - eller fordi du simpelthen bare ønsker mere overblik over din privatøkonomi i en travl hverdag.

Uanset dit behov, vil du her blive præsenteret for en række digitale hjælpemidler, som kan hjælpe dig til at få styr på din privatøkonomi. Det kræver blot at du har en smartphone og at naturligvis også, at du er motiveret.

Rækker økonomien ikke?

Hvis du oplever at økonomien ikke rækker, kan du anvende en digital platform som Fair-laan.dk, når du låner penge. På Fair-laan.dk kan du sammenligne lån uanset hvor du befinder dig, så længe du har en smartphone, tablet eller computer ved hånden. Sørg altid for at sammenligne lånene på markedet, for at sikre dig det bedste lån til netop din privatøkonomi.

Spar penge og få overblik med disse apps

Mobilbank

Mobilbank er en app-type, som tillader dig som forbruger at tilgå dine konti fra din smartphone. I dag tilbyder langt de fleste danske banker en mobilapp til deres kunder, hvilket kan gøre mindre betalinger lettere i hverdagen. Udover at gøre privatøkonomien mere tilgængelig og let, giver det også mulighed for at have et konstant overblik over sin økonomi.

Via din mobilbank kan du som regel klare forskellige ting direkte fra din mobiltelefon. Du kan eksempelvis overføre penge til andre, overføre mellem dine egne konti, se din saldo samt tidligere og fremtidige transaktioner. Nogle af disse funktioner kræver, at du har dit NemID ved hånden, men ellers er det ligetil og hurtigt.

Nogle mobilbanker tilbyder også kunden at klare mere komplekse dele af privatøkonomien, såsom handel af værdipapirer, låneansøgninger osv. Det afhænger dog af din bank og hvordan app’en er udviklet.

Lommebudget

Med appen ‘Lommebudget’, får du hjælp til at lave et budget og ikke mindst at overholde det måned efter måned. Appen fungerer som et budget, som tillader dig at indtaste dine faste og løbende udgifter til forbrug. Ud fra dine indtastninger, fortæller appen dig, hvor mange penge du har brugt, samt hvor mange penge du har tilbage.

Appen er udviklet af Penge- og Pensionspanelet, med formålet om at hjælpe danskerne med at holde styr på forbrug og penge. Den er gjort pæn og enkel med et grafisk og visuelt overblik over dit forbrug og dine udgifter, så du let og enkelt kan få et overblik over hvad du helt præcist bruger dine penge på.

Designet af appen gør det muligt at inddele udgifterne i forskellige kategorier, såsom: bolig, mad, elektronik, tøj og sko mv. En inddeling af udgifterne giver dig en forståelse for dit forbrug og giver dig mulighed for at forholde dig til dine udgifter. Måske der er noget du gerne vil ændre på?

For resten

Appen ‘For Resten’ er en lidt anderledes app end de som vi i forvejen kender til. Den er udviklet af Forbrugerrådet Tænk og har til formål at give dig idéer og forslag til retter, som du kan lave ud fra de råvarer og rester, som du har i dit køleskab.

Appen har altså til formål at hjælpe dig som forbruger til at spare penge i dit madbudget, samt at nedbringe madspild. Appen er nem og enkel at anvende, da du blot skal indtaste de rester og råvarer, som du har stående i dit køleskab, hvorefter du modtager en liste over retter, som kan laves ud fra indtastede råvarer.

Too Good To Go

Too Good To Go er en app, som har til formål at bekæmpe madspild. Appen giver forretninger mulighed for at sætte madvarer til salg til sidst på dagen, til en billig pris og dermed for du som kunde mulighed for at købe madvarer til nedsat pris.

Maden man køber via Too Good To Go-appen ville ellers være blevet smidt ud, hvilket er grunden til at priserne er så lave. Som udgangspunkt skal maden hentes omkring tyve minutter, før butikken eller restauranten lukker, og det er ikke altid du kender omfanget af maden. Der vil oftest stå hvad du som udgangspunkt kan forvente, med mulighed for at blive positivt overrasket.

Appen bygger altså på et win-win koncept, som gør maden billigere for kunden og giver forretningen mulighed for at tjene penge på noget, som ellers skulle smides ud.