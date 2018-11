Er du en af de 500 der har diabetes uden at vide det

500 borgere går lige nu rundt med diabetes 2 uden at vide det, og det kan faktisk være livsfarligt. Foto: Frederikke Due

Mere end 500 i Rødovre har lige nu type 2-diabetes uden at vide det. Risikotest kan praktisk talt redde dit liv.

Af André Bentsen

I Rødovre går 3000 borgere lige nu rundt med en meget høj risiko for at udvikle den farlige type 2-diabetes, der kan være ret så livstruende.

Ja 503 af dem har statistisk set allerede udviklet sygdommen, uden at vide det. Og det er det sidste faktum, der er afgørende.

Annonce

Kender du først din risiko for type 2-diabetes, er der nemlig meget, du kan gøre for at forebygge sygdommen. Derfor opfordrer Diabetesforeningen alle til at lade sig teste på Verdens Diabetesdag. I Rødovre foregår den slags på Rødovre apotek den 14. november.

Type-2 diabetes udvikler sig som regel langsomt, og derfor opdager de færreste sygdommen i tide. Diabetesforeningen benytter dette års Verdens Diabetesdag den 14. november til at oplyse om de symptomer, som man skal holde høje med, og inviterer alle til at tage deres risikotest.

”Type 2-diabetes er en alvorlig sygdom, som ubehandlet kan være livstruende og på længere sigt kan medføre følgesygdomme som blodpropper, nyresvigt og amputationer. Men ved at opdage type 2-diabetes i tide kan man forebygge de farlige følgesygdomme,” siger formand for Diabetesforeningen, Truels Schultz.

Kig efter vægttab og tissetrang

På Verdens Diabetesdag sidste år blev næsten hver anden, der tog testen, testet med høj eller meget høj risiko for at udvikle type 2-diabetes, og de blev derfor rådet til at søge læge.

Den høje risiko er overraskende for mange, fordi type 2-diabetes typisk udvikler sig så langsomt, at mange ikke mærker det.

”Oplever man kløe, synsforstyrrelser, højt væskeindtag, tissetrang eller uforklarligt vægttab kan det være tidlige tegn på type 2-diabetes. Har man nogle af de symptomer, bør man gå til lægen, siger Truels Schultz,”

Han understreger, at type 2-diabetes er meget arvelig. Derfor bør man være ekstra opmærksom, hvis ens forældre har type 2-diabetes.

Tag risikotesten

Diabetesforeningen håber, at mange vil benytte sig af muligheden for at tage en risikotest på Verdens Diabetesdag den 14. november. Risikotesten består af 7 simple spørgsmål, som placerer folk i en risikogruppe.

Du kan allerede nu tage risikotesten på www.diabetes.dk/testdigselv. På Diabetesforeningens hjemmeside kan du læse om, hvordan du kan forebygge eller leve godt med type 2-diabetes.

Rundt omkring i landet vil der være arrangementer, hvor du også kan tage risikotesten og få råd og vejledning. I Rødovre sker det på Rødovre Apotek i Rødovre Centrum fra klokken 14 til 18.