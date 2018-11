Elever på legesyg rejse til fantasiens land

Christian Würtz

Sammen om Folkeskolen 150 elever på Valhøj Skoles mellemtrin har været på kreativt tegnekursus i selskab med en af landets dygtigste og mest erfarne børnebogsillustratorer.

Af Stella Lefevre

Alle små børn tegner for at udtrykke sig, men mange stopper helt, når de bliver 10-11 år, fordi de glemmer, at de kan udtrykke sig. Er man først stoppet, er det de færreste, der går i gang igen, og så stopper man helt. Vi har brug for tegnere.”

Ordene kommer fra Dorte Karrebæk, der har levet af at illustrere børnebøger i snart 50 år. Med håret sat op med en pensel, står hun i midten af to klassers elever, der ligger på maven i en firkant omkring hende med pensler i hånden, et skvæt sort maling i en tallerken og fyrre meter papir rullet ud foran dem. Dorte har medbragt en model, sit barnebarn Alberte, der med korte intervaller indtager forskellige yoga-

inspirerede stillinger på gulvet, som eleverne skal forsøge at fange.

”Det handler ikke om at tegne godt eller detaljeret – det handler om at tegne det, man ser og fange bevægelserne,” instruerer Dorte Karrebæk.

På trods af nedtonet belysning og beroligende toner fra Albinoni og Chopin i baggrunden, er det ikke en stress-fri situationen, eleverne befinder sig i; slet ikke, da de i øvelsens slutning har blot fem sekunder til at nedfælde modellens bevægelser på papir. Da øvelsen er færdig puster de nærmest lettet ud, men nærstuderer samtidig deres cirka 20 grovskitser med et smil på læben. Deres hoppende og dansende ‘tændstiksmænd’ er blevet overraskende flotte.

Teknologi og modernisering

Ideen om at få Dorte Karrebæk ud til Valhøj Skole for at lære eleverne nye og anderledes tegne-metoder samt nye måder at tænke tegning på, kom fra Jeppe Due, der er lærer på Valhøj Skoles mellemtrin og som søgte om midler til projektet.

Med en bevilling på 15.000 kroner fra Rødovres Børnekulturpulje, gik en lille drøm i opfyldelse:

”Vi er jo i en tid, hvor teknologi og digitalisering vinder mere og mere indpas i børnenes liv, både privat og i skoletiden. Dette behøves ingenlunde

være en dårlig ting, men det er min erfaring, at det ofte er på bekostning af for eksempel tegneriet. Flere og flere børn søger væk fra det analoge og det taktile,

og det synes jeg er en skam,” udtaler Jeppe Due om motivationen for at få Dorte Karrebæk på besøg.

Rykker grænserne

Dorte Karrebæk er bredt anerkendt, som en af de vigtigste og mest toneangivende illustratorer herhjemme. Samtlige tænkbare illustrator-priser er for længst vundet og originale, nytænkende og grænse-rykkende værker er blevet udarbejdet og udgivet i en lind strøm over mange årtier. Gunnar Jakobsen har netop udgivet bibliografien Dorte Karrebæk og bogen, der bevidner om langt over 300 illustrerede værker. En tegne-dirigent med større habitus findes næppe.

Fortnite og fantasi

Efter at have pakket ned fra første hold, gjort klar til næste kuld elever og fået en hurtig bid mad, er Dorte Karrebæk klar til at tage imod dagens andet ud af i alt tre hold elever.

”Jeg har undervist skolebørn i at tegne mange gange og jeg har endnu aldrig oplevet elever, der ikke ville være med eller som følte, de ikke var gode nok.”

Dorte Karrebæk har samlet alle 50 børn tæt omkring sig i en cirkel på gulvet for at fortælle eventyret om Kong Lindorm. En mundtlig overlevering på et kvarters tid, med en gennemtrængende stilhed til følge.

”Det er sjovt at opleve nogle af de børn, der normalt spiller fodbold i gården og Fortnite hjemme på computeren, pludselig sidde med åben mund og polypper og bare lappe et godt gammeldags mundtligt eventyr i sig,” siger lærer Kristian Spangenberg, der er med på sidelinjen.

Efterfølgende får eleverne til opgave at illustrere eventyret med det ene billede, der står klarest i erindringen. Hurtigt lægger eleverne sig til rette ved et friskt papir og går i krig med opgaven. Da hold nummer to er færdige og har lagt deres pensler i blød, efterlader de sig meter lange ornamenterede friser på festsalens trægulv. Dorte Karrebæk, Jeppe Due og de øvrige lærere betragter børnenes kreationer med begejstring:

”Børn i dag får konstant serveret billeder via deres telefoner, tablets og computere i form af eksempelvis spil og film. Sjældent skal de selv fantasere og danne sig billeder og man kunne frygte, at det i det lange løb bliver med forestillingsevnen som indsats. Men når man nu ser, hvad de faktisk har siddet og hygget sig med her, så bliver man da kisteglad,”

udtaler Jeppe Due, der ikke er alene om at synes, dagens tegne-workshop har været en succes.

”Det har været fedt at se, hvordan de har taget imod de forskellige opgaver og hvordan de bare har hygget sig og haft en fed oplevelse med at male og tegne. Det der med at give eleverne tid og ro til at ligge og fordybe sig omkring nogle kreative opgaver, er i virkeligheden nok noget, vi gør for lidt,” siger lærer i 4.b, Tine Mortensen, inden hun forlader festsalen sammen med dagens sidste hold elever.

Åbnede øjnene

Om nogle af Valhøj Skoles mellemtrinselever vil dukke op som børnebogsillustratorer i fremtiden vides ikke, men sikkert er det, at mange denne dag, i selskab med Dorte Karrebæk, har fået en øjenåbnende tegneoplevelse samt et gedigent boost ny energi til en kreativ genre, som mange ellers er på vej til at give afkald på.

Tegneriet lever lidt endnu!