Hvis du har gigt og gerne vil have gode råd til at få et sund liv, kan sundhedscenteret hjælpe.

Sundhed Hvad stiller man op med en sygdom, der ikke har nogen kur? Hver ottende dansker er ramt af gigt, men stræk bare benene ud, du kan godt få et sundt liv med gigt, lover sundhedscenteret, der er klar med ny temaaften.

Af André Bentsen

Hver ottende dansker har gigt, som dermed er af de mest udbredte kroniske sygdomme i Danmark. Der findes mange former for gigt, og det kan være svært at vide, præcis, hvad man skal stille op for at få et godt liv, når først dommen er afsagt. Fælles for gigtsygdommene er dog, at de vedrører muskler, sener, knogler og led. Gigt påvirker den enkelte forskelligt, og symptomer og gener kan derfor være varierende, ligesom der kan være mange måder at tackle gigten på. Det vil Rødovre Sundhedscenter gerne hjælpe med.

”Mange med gigt døjer med smerter i muskler og led, og det kan have en stor indflydelse på hverdagen. Sygdommen kan ramme alle aldre, både unge som ældre. Da der ikke er nogen kur mod gigt, kan det være svært at vide, hvad man skal stille op, når man har diagnosen. Det er en af grundene til, at vi holder denne temaaften, netop for at kunne give nogle råd til et sundt liv,” fortæller Maria Bleiback Clausen som er faglig leder i Rødovre Sundhedscenter.

Når man har en kronisk sygdom som gigt, kan der være perioder, hvor man føler sig særligt smerteramt eller belastet af sin sygdom. Det kan have indflydelse på ens generelle trivsel og overskud. Når fysikken måske permanent, i perioder eller i enkelte situationer er hindret af gigten, bliver man nødt til at tilpasse sig. Men det betyder ikke nødvendigvis, at man skal begrænse sig fra fysisk aktivitet.

”Der findes faktisk måder, hvorpå man selv kan bedre sine symptomer og få en mere aktiv hverdag. Motion kan give mere energi og bevægelighed, og samtidig styrke muskler og led. Det vil vores oplægsholder Elisabeth Bandak fortælle meget mere om på temaaftenen,” forklarer Maria Bleiback Clausen videre.

Bliv klogere på din gigt

For at sætte spot på hvordan man kan træne og motionere med gigt, holder Rødovre Sundhedscenter torsdag den 29. november kl. 17.00-18.30 temaaftenen ”Et sundt liv med gigt”. Temaaftenen er for gigtramte borgere, som gerne vil vide mere om, hvilken påvirkning gigt har på leddene, og er nysgerrige på, hvordan man kan træne med ledsmerter. Disse emner gennemgås af fysioterapeut og ph.d. Elisabeth Bandak, som også vil komme med inspiration til, hvordan man kan komme i gang med træningen og svare på deltagernes spørgsmål. Aftenen foregår i Rødovre Sundhedscenter på Egegårdsvej 77. Det er gratis at deltage, og man tilmelder sig på rk.dk/sundhedscenter.