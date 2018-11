Du går for længe med dine smerter

Janus Dahl Gauguin har åbnet Rødovre Osteopati og ser mange, der har for travlt i hverdagen. Foto: Brian Poulsen

sundhed Hvis dine smerter ikke er gået i sig selv efter tre uger kan en osteopat være en god idé. Janus, fra Rødovre Osteopati oplever flere og flere, der går med skader og smerter alt for længe. "Vi har for travlt og glemmer at passe på os selv," siger han.

Af André Bentsen

Det ser lysere ud for enden af Rødovrevej, end det plejer. Før var der nemlig lyserødt på væggene i den klinik, der i dag huser Rødovre Osteopati. Her kunne man tidligere købe sig til velvære i form af forkælelse. I dag sørger den nye ejer, Janus Dahl Gauguin, for en helt anden form for velvære.

Han er osteopat og har siden sommer behandlet mange fra området.

“Osteopati handler i bund og grund om at finde årsager til smerter i kroppen. Det er ikke altid dér, hvor man har ondt, at årsagerne udspringer. Den filosofiske baggrund bag osteopatien er, at hvis kroppen bliver korrigeret mekanisk, vil kroppens egne selvhelingsmekanismer træde i kraft.

Kroppen er en enhed, og struktur og funktion er indbyrdes forbundne. Kroppen har selvregulerende mekanismer og en iboende evne til at forsvare og reparere sig selv”. Osteopater forsøger altid, at finde årsagen til symptomerne og behandle denne. Et eksempel herpå kan være hovedpine, hvor årsagen skyldesmekaniske dysfunktioner(nedsat funktion)i bækkenets-og rygsøjlens led, der skal behandles for, at symptomerne –selve hovedpinen – forsvinder. Dysfunktionerne kan derudover omfattebindevæv, muskler, sener og fascia, der ligeledes skal behandles manuelt”. ”Jeg kigger fra top til tå og undersøger hele kroppen. Jeg bruger mine hænder og mærker efter ved hjælp afbestemte undersøgelser, afhængig af patientens symptomer og historik. Jeg fanger rigtig meget i opstarten, når jeg spørger tilde generelle symptomer, samt fordøjelse, luftveje, urinveje og tidligere skader og operationer. Det er den grundige helhedsorienterede undersøgelse, der giver resultater,” understreger Janus Dahl Gauguin.

Glæde i bevægelse

I klinikken kommer der mange forskellige mennesker. Nogle har været i systemet i mange år uden held og andre kommer måske med små børn med skæve baghoveder.

“Der er sportsudøvere, som ikke forstår, hvorfor den samme skade altid vender tilbage eller forældre, der ikke forstår, hvorfor deres børn græder og ligger skævt. Men de kommer altså ud med en hård medfart, så der kan være småskavanker andre steder, der gør, at de trækker skævt,” siger han og tilføjer:

“For mange voksne går for længe med deres skavanker. Hvis ikke smerterne ergået væk efter tre uger, er det en god idéat søge hjælp. Alligevel går mange menneskerfor længe med deres smerter, og det går ud over deres livskvalitet. I forvejen oplever jeg, at alt for mange har alt for travlt ogdervedkan risikere, at udvikle symptomer på stress over tid, hvis ikke de passer bedre på sig selv. Og detkanyderligerebliveproblematisk, dastresshormonerne,som kroppen udskiller når vi er stressede, også brugestil at slå inflammationsprocesser ned. Langvarig stresspåvirkningbelaster binyrene,derkan fåsvært ved at producere nok og kanalisere det derhen, hvor vi har brug for det,” påpeger Janus.Han bor selv i Rødovre og er glad for at komme tilbage og arbejde i Rødovre igen. Nu med egenklinik.

Når vi presser ham til at gå lidt på kompromis med den politiske korrekthed og komme med ét godt råd, så er det motion, der kommer først ud af hans mund.

“Motion er fantastisk, men for meget kan være skidt. Det vigtigste er, at man bevæger sig. Vi skal passe bedre på os selv og være mere glade. Travlhed og mangel på bevægelse kan gøre den slags svært.”