Den direkte vej til succes

Som 21-årig blev han en af landets yngste bygningsingeniører og i dag står han i spidsen for en virksomhed i rivende udvikling. Ammar Al-Temimi har vilde ambitioner og ifølge Ammar går vejen til succes gennem uddannelsessystemet. Foto: Brian Poulsen

rødovre erhvervspris I en tidlig alder fandt Ammar Al-Temimi ud af, at han skulle have en god uddannelse, hvis han ville frem i verden. Siden har han stort set ikke set sig tilbage og i dag står han som 32-årig i spidsen for lokal prisvindende ingeniørvirksomhed i galoperende fremgang.

Af Christian Valsted

Til klapsalver og rosende ord fra borgmester Erik Nielsen kunne Ammar Al-Temimi i slutningen af oktober måned lade sig hylde på Rødovregaard, da Rødovre Erhvervsforening kårede ‘Årets Virksomhed’ 2018. Ammar Al-Temimi er administrerende direktør i ingeniørvirksomhed AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører, der, udover den fornemme lokale erhvervspris, kan bryste sig af, at have modtaget Gazelle-

Prisen tre år i træk.

AB Clausen er vokset eksplosivt de senere år og for Ammar er prisen, som årets lokale virksomhed, den foreløbige kulmination på en rejse, hvor uddannelse og viden altid har været to nøgleord.

Da Ammar Al-Temimi tilbage i 2008 trykkede rektoren i hånden på Ingeniørhøjskolen i Ballerup og modtog sit diplom som bygningsingeniør, var han med sine bare 21 år en af landets yngste bygnings-

ingeniører nogensinde.

Uddannelsen blev gennemført på rekordtid, men det var ikke, fordi skolebænken var tiltalende.

For Ammar skulle skolen blot ’overstås’, da den egentlige motivation var det, der lå og ventede ude i det virkelige erhvervsliv.

”Jeg har aldrig været specielt glad for skolen, men jeg vidste, jeg skulle have en uddannelse for at kunne klare mig bedre og det kunne ikke gå for hurtigt,” fortæller Ammar, inden han fortsætter:

”Vi havde begrænsede midler i min familie, da jeg var barn. Jeg fandt derfor hurtigt ud af, at livet var lidt sjovere, hvis jeg havde penge,” siger Ammar, der ved siden af de krævende studier havde mange forskellige fritidsjob, der intet havde med bygninger at gøre.

”Det var min måde at koble af på. Jeg har både arbejdet som livredder, nedriver, vagt, i en fiskebutik og på en tankstation. Jeg lærte rigtig meget hvert sted. Selv det at skifte en gasflaske på en tankstation havde noget lærerigt med sig. Jeg tror, det er sundt med studiejobs, der ikke er studierelevante,” siger Ammar, der kom til Danmark i 1989 fra Irak, hvor Saddam Husseins regime havde tvunget familien på flugt.

Bygninger fascinerede

Ammar voksede op i et hårdt kvarter i Valby og i en tidlig alder var han klar over, at en god uddannelse var nøglen til succes. I 7. klasse begyndte interessen for bygninger at spire og uddannelsen som bygningsingeniør lå derfor lige til højrebenet.

Da han som 21-årig fik diplom på sin kunnen, var det samtidig helt udelukket at spilde tiden med sabbatår og overspringshandlinger. Uddannelsen skulle bruges med det samme.

”Det har altid været lysten til at komme ud i erhvervslivet og være med til at udarbejde spændende projekter, der har drevet mig og været min inspiration,” fortæller Ammar, der som helt nyuddannet bygningsingeniør fik praktikplads var hos FLSmidth i Dubai og Egypten.

”Det var dét, der var min drøm. At komme ud og arbejde med projekter, der tiltalte mig. Jeg har været med til at bygge kraftværker i udlandet og blev hurtigt bekræftet i, at uddannelse er vejen, hvis man vil forme sin egen tilværelse og realisere sine drømme. Karrieremæssigt gav det også helt andre mulighed, at jeg som ung havde mange års erhvervserfaring,” siger Ammar, der ikke mener, han er iværksætter af natur.

Alligevel var han med til at starte den lokale ingeniørvirksomhed AB Clausen sammen med sin tidligere studiekammerat Bartek Clausen. En virksomhed som flyttede til Rødovre i 2014 og som Ammar nu står i spidsen for.

Ammar Al-Temimi fortalte om sin virksomhed, visioner og bæredygtighed, da han i sidste måned modtog Rødovre Erhvervspris 2018 på Rødovregaard.

Fokus på kerneområdet

Iværksættereventyret i AB Clausen har indtil videre været en vild rejse med vækst på alle parametre.

Virksomheden tilbød i starten at udføre alt slags arbejde indenfor branchen, men for Ammar stod det meget hurtigt klart, at virksomheden var nødt til at fokusere på kernekompetencer.

”Det var en hård beslutning, for vi skar hele vores arkitektdel fra. Jeg ville gerne tilbyde en bred vifte af services og jeg frygtede, det ville blive svært at få forretningen til at køre rundt. Kun at fokusere på kerneområdet var hårdt, men det har været vejen til vores succes,” siger Ammar, der derfor aldrig har fortrudt, han udelukkende valgte at fokusere på bærende konstruktioner.

”Det var dét, vi var bedst til. Vi havde de dygtige medarbejdere og ret hurtigt oplevede vi en stor vækst. Nogle af vores konkurrenter begyndte at bruge os til at understøtte deres egen forretning og jeg har derfor aldrig fortrudt at mængden af services blev snævret gevaldigt ind.”

“Fokus er nøglen til vores succes og fokus er en del af vores DNA. Vi har en vi-

sion om at være de bedste til det, vi foretager os,” fortæller Ammar.

Siden AB Clausen valgte af fokusere udelukkende på konstruktioner er det gået stærkt for virksomheden, der i dag tæller mere end 50 ansatte og løfter entrepriser i milliard-klassen. Ambitionerne er store og med sloganet ”Bedst til konstruktioner” har virkosmheden således også som strategi at være Danmarks førende kompetencecenter inden for bærende konstruktioner.

Ammar Al-temini får her overrakt et kunstværk, som et synligt bevis på, at virksomheden AB Clausen, som han står i spidsen for, er ‘Årets Virksomhed i Rødovre 2018’. Foto: Brian Poulsen