Danseglade søstre inviterer til nytårsbal

Dansen er i fokus, når Birgitte Glifberg, til venstre, og søsteren Jonna Glifberg inviterer til stort nytårsbal i Viften i starten af det nye år. Foto: Brian Poulsen

cha cha cha Birgitte og Jonna Glifberg kan godt lide at danse med andre, men savnede lokale tilbud. Derfor har de to søstre nu taget initiativ til et storstilet nytårsbal i Viften.

Af Christian Valsted

Det kommer ikke til at gå stille af sig, når der lørdag den 12. januar lines op til en aften i dansens tegn i Kulturhuset Viften. Under overskriften ’Nytårsbal’ vil de to søstre Jonna Glifberg og Birgitte Glifberg danse det nye år ind med quickstep, vals, jive og de håber, du vil danse med.

”Vi elsker at danse og med nytårsballet vil vi arrangere noget festligt, skabe fællesskab og byde det nye år velkommen,” siger Jonna Glifberg, der lokalt er kendt for sit store engagement i Rødovre Revyen.

Ren danseglæde

Selve nytårsballet finder sted i Viften klokken 19.30, men tidligere på dagen er der rig mulighed for at lære de mange dansetrin at kende. På Tinderhøj Skole vil der om formiddagen blive arrangeret tre workshops, der går tæt på aftenens danse.

“Som deltager kan man godt nøjes med kun at deltage til selve festen, men det er da en god idé at lære de trin, man skal danse om aftenen,” siger Jona Glifberg, inden Birgitte indskyder:

”Ellers danser man selvfølgelig bare de forbudte trin,” siger hun med et smil.

De to søstre har to gange været på Cuba og danse salsa. Det er magien og den gode stemning fra den caribiske ø, som de gerne vil overføre til Rødovre i lidt mindre målestoksforhold.

”På Cuba er der musik alle vegne og dans på gaderne. Det var lidt anderledes da vi kom hjem og gik ned ad Tårnvej, for der ingen musik og ingen dans. Rødovre kan mange ting, men det var meget kontrastfyldt at opleve og med nytårsballet vil vi forsøge at finde den lokale danseglæde,” smiler Birgitte, der også har et håb om, at arrangementet måske vil sprede sig som ringe i vandet.

”Måske kunne vi få en danseplads i byen eller en ’dansens dag’,” drømmer hun. I første omgang koncentrerer søstrene sig dog om at skabe opmærksomhed for nytårsballet.

”Billetsalget er begyndt og vi håber på en fyldt sal, hvilket vil sige 150 deltagere. Der skal være plads til at danse, så derfor har vi valgt en deltagergrænse på 150,” siger Jonna om ballet, hvor Copenhagen Big Band blandt andet vil spille op til dans.

Det er Rødovre Kulturråd, der er arrangør af nytårsballet i samarbejde med Kulturhuset Viften.

Billetter kan købes på billetto.dk.