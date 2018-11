Bysbarn bag ny Asger Jorn plakat Et af bysbørnene har stået bag restaureringen af Asger Jorns berømte Cuba-kunstværker, som fylder 50 år i år. ”Havana-udsmykningen er enestående i sit omfang, og det er den eneste af Asger Jorns omfattende improvisatoriske værker, der er bevaret in situ. Vægmalerierne i Cuba blev indledningen til den sidste, og måske rigeste skabende fase i hans liv,” siger Ole Sohn om jubilæumsplakaten.

Et af bysbørnene har stået bag restaureringen af Asger Jorns berømte Cuba-kunstværker, som fylder 50 år i år. ”Havana-udsmykningen er enestående i sit omfang, og det er den eneste af Asger Jorns omfattende improvisatoriske værker, der er bevaret in situ. Vægmalerierne i Cuba blev indledningen til den sidste, og måske rigeste skabende fase i hans liv,” siger Ole Sohn om jubilæumsplakaten.

Kunst For præcis 50 år siden udsmykkede Asger Jorn ni vægge, to søjler og en trappeopgang i Det Historiske Arkiv i Havana. Ikke mindst takket være en indsats fra rødovreborgeren Ole Sohn, kan du nu få fingrene i en kunstplakat af et helt vægmotiv.

Af André Bentsen