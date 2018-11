Brugsen på Islev Torv drejer nøglen om

Dagli’ Brugsen på Islev Torv lukker og slukker senest den 14. december. Foto: Arkiv

lukker Dagli’ Brugsen tager konsekvensen af røde tal på bundlinjen og lukker butikken senest den 14. december.

Af Christian Valsted

Konkurrencen fra de omkringliggende discount-butikker har været for hård og efter flere svære regnskabsår har Coop derfor besluttet af lukke den lille dagligvareforretning på torvet i Islev. En beslutning som ikke kommer bag på brugsuddeler Simon Alexander Jensen, men som naturligvis ærgrer ham.

”Butikken har haft det svært i flere år, men selvom den har været svær at drive, har det været et fantastisk sted at være og derfor gør det ekstra ondt, at vi skal lukke i december måned,” siger Simon Alexander Jensen, der er på fornavn med mange af de lokale kunder og personligt er glad for den nærhed og det ustressede miljø, som Brugsen i Islev er garant for.

”Vi kan ikke være med på discountpriserne, men jeg synes vi havde noget andet at tilbyde. Jeg kan se, at mange kunder godt kan lide at handle hos os, men mange køber kun mælken og ikke ind til middagen. Det kan vi desværre ikke leve af,” siger Simon Alexander Jensen, der ser det som en trist udvikling, at de store butikker styrer detailbranchen.

Dagli’ Brugsen på Islev Torv får stadig leveret friske varer som mælk, frugt og brød, men det slutter i starter af december og butikken vil senest den 14. december lukke helt ned.