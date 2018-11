Borgerkunst på biblioteket

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Lene Due (i rødt) er på billedet i gang med sin tale i forbindelse med åbningen af 'Åben Udstilling'. F Foto: Presse

åben udstilling Tre borgere fik overrakt priser, da Rødovre Kommune i weekenden var vært ved ’Åben Udstilling’ på Rødovre Bibliotek.

Af Christian Valsted

I 48 år har Rødovre Kommune arrangeret ’Åben Udstilling’, hvor det er byens egne borgere, der har mulighed for at indlevere to værker, der kan blive en del af udstillingen.

Kunstudstillingen og de mange lokale værker blev indviet i lørdags af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Lene Due (S), der også uddelte priser til de tre vindere af ‘Kultur- og Fritidsudvalgets pris’. De tre vindere blev Claus Steenbeck med værket ’Tog i aftensol’, Hanne G. Dahlerup med værket ’Blomster’ og Kate Irene Olsen med værket ’To kvinder’.

Alle vinderbillederne kan ses her på siden.