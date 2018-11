Bliv klogere på blækpatroner og lasertoner

SPONSORERET INDHOLD Der er ofte stor tvivl om, hvad forskellen på blækpatroner og lasertoner er. Mange tror, at forskellen er, at laserprinteren med lasertoner kan printe hurtigere end en printer med blæk. Forskellen er dog større end dette. Det er ikke kun blækket og toneren, der har en forskel, men også selve funktionerne som henholdsvis en laserkopimaskine og blækkopimaskine har. Lad os derfor prøve at skelne de to ad.

Lasertoner

Lasertoner adskiller sig fra en almindelig blækpatron ved, at toneren ikke består af en flydende masse, men derimod består af blæk i pulverform. ’Blækket’ overføres derfor på en anden måde end med almindeligt blæ

Via en elektrisk ladning som laseren foretager, overføres toneren til papiret. Grundet denne varmeudvikling kan der være begrænsninger i forhold til fotopapir, da ikke alle typer af behandlet papir kan tåle dette.

Lasertoner kan printe langt hurtigere end almindelige blækpatroner, dette skyldes den avancerede teknologi. Derfor er langt de fleste kopimaskiner også udstyret med en lasertoner. Derudover kan lasertonen have en kapacitet helt op til 3000 print, hvilket betyder, at det ikke er nødvendigt at skifte toner så ofte.

Blækpatroner er som nævnt tidligere flydende blæ Blækket påføres via dyser. Der er stor forskel på dyserne i forhold til de enkelte printere. Nogle printer laver dråber på omkring 2-4 picoliter og andre helt op til 15 picoliter. Det afhænger af, hvad formålet med printeren er. Lige netop derfor giver blækpatroner muligheden for at tilpasse printeren efter om, det er tekstprint eller fotoprint. Blækprinteren vil være bedst til at printe billeder, da der også kan benyttes fotopapir.

