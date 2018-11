Avarta kom tilbage efter chokstart

Emil Thomsen scorede Avartas eneste mål. Foto: Ian Nielsen/arkiv

fodbold Vanløses hollandske angriber, Jack Castelijns, scorede efter blot 50 sekunder af lokalopgøret på Vanløse Stadion. Det tog Avarta en halvleg at komme sig over målet, men så begyndte gæsterne at vise tænder for et fint fremmøde på lægterne.

Af Mike Hjulmand

En kold eftermiddag på Vanløse Stadion blev hurtigere meget koldere for udeholdet, da Avarta kom bagud efter kun 50 sekunder spil.

Hjemmeholdets angriber, Jack Castelijns, fik vendt rundt og sparkede bolden i det lange hjørne uden chance for Morten Bank i gæsternes mål. En våd klud i ansigtet på Peter Benjaminsens tropper, som dermed skulle frem og jage fra start, for at deres stime uden nederlag kunne blive opretholdt.

”Det var en rigtig skidt første halvleg, hvor vi ikke rigtig er der og vi tabte rigtig mange andenbolde. Vi fik råbt hinanden op i pausen og aftalt nogle ting, vi skulle ændre,” lyder det fra dagens enlige målscorer fra Avarta, Emil Thomsen.

To forskellige kampe

Første halvleg var en rigtig skidt præstation af Avarta, men noget havde de i hvert fald fået ændret.

Peter Benjaminsens tropper kom ud med en helt anden indstilling og gejst i hver duel og det var tydeligt, at det brød Vanløse sig ikke om. Vanløse var dog uhyre tæt på at dræbe kampen, da Jack Castelijns var alene med Morten Bank, men friløberen endte i ingenting.

Herfra stod der kun udeholdet på kampen. Man skulle tro, det var en helt anden kamp i denne halvleg, da Avarta totalt styrede spillet og fik fortjent en udligning efter Emil Thomsen viste sin målnæse, da en andenbold endte for fødderne af den stærke midtbanemand.

Sidste weekends 2-målsskytte, Thomas Overgaard Christiansen, var millimeter fra at blive matchvinder, men hans hovedstød ramte, for Avarta-lejren desværre, kun stolpen

Et ændret hold

Det Avartahold der løb på banen i starten af sæsonen og indkasserede det ene nederlag efter det andet er ikke længere at finde. Avarta oser af selvtillid og spillerne kan gå på ferie med en stime på otte kampe uden nederlag. Peter Benjaminsen har formået at få sat sit aftryk på tingene i Espelunden.

”Der er noget vind i dag og en svær bane, så vi skal også spille efter betingelserne. Det er tydeligt at se, at begge hold har hver deres halvleg i dag og i pausen får vi talt om, at vores indstilling skal ændres,” siger cheftræneren og forsætter:

”Det er en blandet følelse. Jeg er rigtig glad for, vi holder stimen med ubesejrede kampe, men med de store chancer vi også brænder i anden halvleg, der ville vi rigtig gerne have haft de tre point, det er klart,” slutter Peter Benjaminsen.