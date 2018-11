Avarta for alvor tilbage på banen

Thomas 'TC' Christiansen scorede to mål i dommerens tillægstid, da HIK blev sendt hjem til Hellerup med et nederlag på 5-1. Foto: Ian Nielsen/arkiv

fodbold De grønblussede fra Espelunden har for alvor meldt sig ind i kampen om top 6, efter lørdagens hjemmesejr på 5-1 over HIK. Hellerup lå, inden dagens kamp, på sjettepladsen.

Af Mike Hjulmand

Avarta startede denne sæson, som de sluttede sidst… med at tabe en hel del kampe. I den tid med de mange tabte kampe, så det ud til, at man kunne glemme alt om en plads i top 6 til de grønblussede fra Espelunden, men nu er Peter Benjaminsens mandskab i gang med at modbevise lige præcis det.

For syvende kamp i træk gik Avarta fra banen uden at tabe og for fjerde gang ud af de syv med en sejr og nu bejler holdet fra Espelunden for alvor til en plads i top 6 med syv runder tilbage, for hullet op til stregen er nu kun på to point.

”Det er klart, at HIK er et af de hold, vi skal nappe bagen på og der er en verden til forskel på, om vi havde været otte point eller to point efter, som vi er nu,” siger en meget tilfreds cheftræner, Peter Benjaminsen ovenpå dagens storsejr.

Uhørte cifre for ‘De grønne’

Avarta har i denne sæson været med i mange kampe, der er endt 1-0, men i dag blev der ændret gevaldigt på de målfattige cifre. Peter Benjaminsens offensiv leverede virkelig varen og scorede hele fem mål.

Sidst Avarta scorede fem mål, var den 11. maj 2014, da Avarta besejrede Holbæk på udebane med 5-2. Noget der kan have hjulpet Peter Benjaminsen og hans hold til den fremgang, som de står har i dag, kan meget vel være den modgang, der mødte dem tidligere på sæsonen.

”Det mentale er en stor del af fodbolden og nu står vi her og har ikke tabt i syv kampe i streg. Jeg er super glad for, at dengang det så sortest ud, bakkede klubben stadig 110 procent op og uden at stille spørgsmålstegn. Det har været rigtig vigtigt for mig personligt og for hele trænerteamet,” lyder det fra Benjaminsen, der tydeligvis har fået Avartas divisionshold tilbage på rette spor.