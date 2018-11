Årets ildsjæl er fundet

Sådan ser det ud, når fotografen fanger årets mange ildsjæle. Men hvem skal vinde titlen i 2018

Årets Ildsjæl Man skulle egentlig tro, det var umuligt at hive nye ildsjæle op af hatten år efter år, men i Rødovre blomstrer det sociale frivillige foreningsliv som aldrig før. Den 6. december hyldes Årets Ildsjæl, men hvem bliver det?

Af André Bentsen

Hver evig eneste dag står frivillige klar til at gøre en jætteindsats for andre uden tanke på egen vinding. Én gang om året hyldes en særlig udvalgt skare af dem, og blandt dem findes Årets Ildsjæl.

Eller det vil sige, er allerede fundet.

Hvem vinderen af den fornemme tittel og de 5000 kroner, der følger med æren, er, vil vi dog først afsløre den 6. december.

I ugerne frem mod kåringen, kan du her i Rødovre Lokal Nyt læse lidt mere om finalisterne, for vi synes faktisk, at de alle fortjener at blive nævnt.

Lige fra oprydningsentusiasten Bodil Fossgaard til de lyttende hjerter i headspace.

“Det er fantastisk at vi år efter år kan glæde os over så mange forskellige og mangfoldige ildsjæle i Rødovre. Vi har i ildsjæle komiteen holdt møde og drøftet, hvem der skal være årets ildsjæl i Rødovre og i år har vi om end endnu større mangfoldighed blandt de indstillede,” siger formand for Social- og Sundhedsudvalget, Britt Jensen (S).

“Det er svært at vælge for vi skal vælge mellem enkelt personer, foreninger, kendte og mere anonyme. Det er svært og samtidig meget berigende. Vi glæder os til at kåre årets ildsjæl sammen med de mange frivillige i Rødovre. Rødovre er befolket med ildsjæle Og det er en kæmpe styrke for vores lokalsamfund,” tilføjer hun.