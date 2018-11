5000 cykelture til og fra Rødovre

Rødovre Kommune har indgået en 8-årig aftale med By- og Pendlercykel Fonden med en samlet udgift på 10,4 millioner kroner for hele perioden. Foto: Brian Poulsen

grønne cykler Tal fra bycyklernes tre første levemåneder viser, at mere end 5000 personer enten har startet eller sluttet en tur i Rødovre. Borgmester Erik Nielsen (S) kalder tallene for positive.

Af Christian Valsted

I midten af august måned indviede Rødovre Kommune de nye bycykler med gratis prøveture med en lille seance ved busterminalen mellem Rødovre Rådhus og Rødovre Centrum.

Rødovre Kommune blev koblet på det elektriske bycykelsystem fra København samt Frederiksberg og tal fra cyklernes tre første måneder viser, at cyklerne bliver brugt. Ikke overraskende er det langt fra alle cykelstationerne, der bliver benyttet lige flittigt. Cyklerne er mest populære på Damhustorvet og i Rødovre Centrum, hvor turene er sluttet mere end 400 gange siden august.

På Elstedvej er tallene mindre flatterende. Her bliver cyklerne brugt mindre end én gang om dagen i gennemsnit.

”Vi skal turde at tage nye ting til os og for mig er fremtiden, at man kan komme frem og tilbage på cykel. Jeg håber også, at andre kommuner kommer med i ordningen,” siger borgmester Erik Nielsen.

Lange ture fra Islev

Bycyklerne er tænkt som et sundt, grønt og trængselsreducerende alternativ til biler og tallene fra de første 90 dage viser også, at turene overvejende køres af dem, der defineres som ’faste brugere’ og at der er mange lange ture fra Islev Torv.

”Det viser sig, at en betydelig del af turene understøtter øvrig kollektiv trafik – navnlig kan vi se, at mange ture går til S-tog og Metro-stationer. Det gælder for eksempel over halvdelen af turene fra Islev Torv. Turene fra Islev Torv er faktisk hele 8,8 kilometer i gennemsnit, hvilket er endnu en understregning af el-cyklens evne til at flytte mobilitet fra sæde til saddel,” udtaler Tina Füssel, der er administrerende direktør i By- og pendlercykel Fonden.

Der mangler fortsat at blive udpeget en enkelt Bycykelstation i Rødovre og samtidig har kommunen en option på yderligere fire Bycykelstationer i 2019.

Ifølge Tina Füssel vil oplagte steder at placere yderligere Bycykelstationer være IrmaByen, idrætsanlægget i Espelunden, Absalon Camping samt erhvervsområdet ved Islevdalsvej.