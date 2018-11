13 DM-guldmedaljer til Hwarang

Fra venstre Lucas Klint med pokalen som bevis på, at Hwarang blev mest vindende klub til DM 2018, Tobias Hyttel med pokalen som bevis på, han blev kåret til Årets Udøver og Jalal Mahnu med pokalen som bevis på, at han kåret til dagens seniorfighter. Foto: Privat

taekwondo Hwarang Taekwondo Klub Rødovre blev den meste vindende klub i sportgrenens kampdel, Jalal Mahnu blev kåret til dagens seniorfighter og Tobias Hyttel blev kåret til Årets Udøver.

Af Peter Fugl Jensen

”Til DM i weekenden vi, at det målrettede talentarbejde, der bliver lagt i klubben, er på vej i den rigtige retning, da vi blev suverænt mest vindende klub,” siger Azam Nazim, der er træner og bestyrelsesmedlem i Hwarang Taekwondo Klub Rødovre. Han fortsætter om den flotte DM-weekend:

”Vi kom hjem med i alt 13 guldmedaljer, mens næstmest vindende klub havde otte guldmedaljer. Vi tog både guld i børn-, kadet-, junior- og seniorklasserne, hvilket viser, vi er med hele vejen rundt.”

”De fire kæmpere fra Hwarang, der skal afsted til Kadet EM, viste storform, da Celina vandt guld i -41 kg. Celina Fernandez havde en super fed og tæt finalekamp, men Celina viste vejen til sejren via flot overblik.”

”August Storm vandt ligeledes guld i -33 kg og er, som altid, i en klasse for sig med flot taekwondo og stort overblik. Det kunne ikke blive til andet end guld,” mener Nazim, der fortsætter om Hamad Abu Setta:

”Han viste virkelig storform og for tredje stævne i træk blev det til guld. Hamad vandt overlegent alle hans kampe i -53 kg på poingab.”

”I juniorklassen vandt Ricki Farnes ligeledes i overbevisende stil i -51 kg. Selv finalen bliver vundet på pointgab.”

Hwarangs store DM-hold.

Årets idrætsudøver blev Hyttel

Som rnn.dk skrev i lørdags, vandt den Team Rødovre støttede Tobias Hyttel DM for sjette gang.

”Ja, Tobias fortsatte den stil Hwarang Rødovre havde lagt for dagen og vandt overbevisende finalen på pointgab i -55 kg. Tobias blev ligeledes udnævnt til “Årets udøver” af Dansk Taekwondo Forbund,” fortæller Nazim.

”Lucas Klint rykkede en vægtklasse ned til -59 kg og skulle i finalen prøve kræfter med en af klubbens gode venner fra Vejle. Lucas kæmpede en flot kamp og vandt 20-10.”

”Louise Lyngbæk var tilbage efter en længere skadespause og viste storform, da Louise suverænt vandt hendes klasse,” siger Nazim og fortsætter om de mange guldvindere fra Rødovre:

”Jalal Mahnu valgte at stille op i senior -63 kg. Jalal kæmpede som en kriger og fightede sig også i finalen til en sejr på pointgab. Den flotte sejr rakte også til titlen, som dagens seniorfighter.”

”Vores alle Moussa El-Bahri kunne, efter DM-finalen, modtage DM-guld for 10. gang i sværvægt.”

”Der var masser af vores andre kæmpere, der også gjorde det fantastisk og vi er stolt af hver og en ligesom vi er stolte over at kunne kalde os ’den mest vindende klub ved dette års DM. Dermed har vi opfyldt vores mål, som vi satte for tre år siden. om at blive Danmarks mest vindende indenfor fem år,” slutter Azam Nazim.

Øverst på podiet. Allan Olsen fra Islev Taekwondo Klub i rød træningsbluse og Tarik Setta fra Hwarang. De repræsenterede klubberne for mest vindende i teknikdelen og kampdelen.