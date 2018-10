Vind en tur til Halloween i Tivoli

Nu kan du vinde en tur i Tivoli med turpas og det hele for dig og familien.

Konkurrence Nu kan du komme gratis med til spøgelser og svævende koste, når Rødovre Lokal Nyt i samarbejde med Tivoli sender tre familier til halloween i landets uhyggeligste have.

Af André Bentsen

Tivoli sørger for Danmarks mest gennemførte Halloween-stemning fra den 12. oktober og frem til den 4. november, når porten åbner til et Halloween-klædt Tivoli med mere end 20.000 græskar, spøgelser, der spreder uhygge i Smøgen, og svævende koste, der som noget nyt byder velkommen ved Tivolis Hovedindgang.

Og du kan komme med til både hygge og uhygge og DM i kæmpegræskar, Halloween-forlystelser som Det Hjemsøgte, monstre i Haven med Monsters Night Out-paraden og ny Rasmus Klump-forestilling. I samarbejde med den gamle have sender vi nemlig 3×4 personer i Tivoli, der rundede 175 år 15. august 2018.

Er du overtroisk må vi dog hellere advare om, at det nu er 13. gang, der er pyntet op til den helt store Halloween-fest i Tivoli.

Mere end 20.000 græskar i forskellige former og nuancer møder de forventningsfulde gæster, når Tivoli for 13. gang åbner porten til en Halloween-scenograferet Have. Ved Hovedindgangen er der som noget nyt svævende koste, og når man kommer ind i Haven, er der små svampehuse; lige til at lege gemmeleg i for de mindste. Alle forlystelser er åbne under Halloween-sæsonen, der også byder på særlige Halloween-aktiviteter.

Halloween-aktiviteter

Lørdag den 13. oktober er der DM i Kæmpegræskar, hvor Danmarks største græskar kåres, og vindergræskarrene kan beundres hele sæsonen. Igen i år er der mulighed for at prøve Det Hjemsøgte, hvor de modige på 12+ med Turpas Plus kan blive forskrækket af forskellige dæmoniske karakterer under Rutschebanen. Lørdag den 27. oktober bliver Tivoli hjemsøgt af monstre, når der er Monsters Night Out, hvor monstre, zombier, genfærd, vampyrer og andre skrækindjagende væsner går optog i Haven, og man kan risikere, at de tager en tur i forlystelserne med én! Lidt mindre scary er Trick-or-Treat-skattejagten, hvor man skal rundt i Haven og løse gåder. På plænen er der flere forestillinger med Rasmus Klump, fx det helt nye show Pandekageskurken, der er instrueret af Susanne Breuning.

Det eneste du skal gøre for at deltage i konkurrencen er at kommentere ’Tivoli’ på vores Facebookopslag, hvor vi finder to af de tre vindere, eller sende en SMS med ’Tivoli’ til 31 12 26 10, hvor vi trækker den sidste vinder. Det gør vi torsdag den 11. oktober.

Når mørket falder på

Lyset til Halloween-sæsonen er noget helt særligt, og Haven forvandler sig på magisk vis om aftenen, når mørket falder på. Tusindvis af lys forvandler himlen i Kinaområdet, og overalt i Haven er der tænkt over lyset, så det skaber den helt rigtige Halloween-stemning. Om aftenen er der festlige illuminationer på Tivoli-Søen.