Vil genetablere valgsted i Kærene

valg I 2015 blev valgstedet på Milestedet sparet væk, men nu kan det være på vej tilbage. ”Det er et forsøg på at hæve stemmeprocenten,” siger borgmester Erik Nielsen om sagen.

I 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen, i en spareøvelse, at reducere antallet af valgsteder i kommunen fra ni til seks, men nu kan en af de gamle valgsteder være på vej tilbage.

Det er Milestedet, der foreslås reetableret som valgdistrikt og det sker som den direkte konsekvens af et større fald i stemmeprocenten i forbindelse med kommunalvalget sidste efterår.

I Rødovre faldt stemmeprocenten fra 67,4 procent til 65 procent og især Valhøj-distriktet lå markant lavere end de øvrige. Således endte Valhøj-distriktet med en stemmeprocent på kun 54,3 procent og det får nu politikerne til at reagere.

”Et valgsted skal være tilgængeligt og selvom vi ikke har store afstande i Rødovre, kan vi se på stemmeprocenten, at vælgerne har haft svært ved denne afstand,” siger borgmester Erik Nielsen (S).

1700 borgere får nyt valgsted

Udover et gensyn til Milestedet, der vil blive nyt valgsted for cirka 1700 borgere i nærområdet, bliver der fra politisk side lagt op til at ændre grænserne for valgdistrikterne og flytte cirka 1.700 vælgere fra Rødovrehallen til Valhøj Skole. Rødovre Kommune oplyser, at ændringen ikke skyldes kapacitetsmæssige problemer, men udelukkede sker af hensyn til at give flest muligt vælgere kortest vej til deres valgsted.

Sagen skal i første omgang behandles i Økonomiudvalget onsdag morgen.