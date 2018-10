Vi skal være verdens bedste

Administrerende direktør Ammar Al-Temimi modtog Rødovre Erhvervspris 2018, der blev overrakt af formand for Rødovre Erhvervsråd, Erik Nielsen. Foto: Brian Poulsen

årets virksomhed AB Clausen A/S fik Rødovre Erhvervspris 2018. Den hurtigt voksende ingeniørvirksomhed fra Rødovre har store ambitioner. ”Vi vil være verdens bedste til bærende konstruktioner,” siger den administrerende direktør Ammar Al-Temimi.

Af Peter Fugl Jensen

Det var en genert administrerende direktør, Ammar Al-Temimi, der modtog Rødovre Erhvervspris 2018. Men da han talte om sin virksomhed, visionerne og bæredygtighed, var det tydeligt, at Ammar brænder igennem og at succesen ikke er tilfældig.

Rødovre Lokal Nyt mødte den 32-årige stifter og ejer dagen efter uddelingen.

”Sådan en pris giver benzin til os – det giver os lyst til at fortsætte med det arbejde, som vi har gang i,” siger han og fortsætter:

”Væksten i sig selv er ikke et succesparameter for os. Det, som er et stort skulderklap er, at vi formår at vækste i en bæredygtig forretning. Så det er i høj grad en anerkendelse af, at vi er en bæredygtighed virksomhed.”

Innovativ tankegang, at turde gøre nye ting og satse stort på digitalisering har været med til virksomhedens succes.

”Det startede for alvor i 2013, hvor vi var fire ansatte, som tænkte, vi kan levere det hele. Men det år sadlede vi om. Vi valgte at specialisere os i bærende konstruktioner, som i dag er vores DNA. Det er troen på, at vi er et kompetence center i lige præcis den del af en bygning og så har vi samarbejdspartnere, der er specialister i andre dele. Det har åbnet døre for os,” siger Ammar.

Ammar Al-Temimi på vej op på scenen for at modtage prisen.

Bæredygtighed er uudforsket

I dag vægter bæredygtighed også højt i virksomheden.

”Jeg tror generelt, jeg er fra en generation, der går op i bæredygtighed. En dag fandt jeg ud af, AB Clausen er i en position, hvor vi kan gøre meget for bæredygtighed og at vi meget hurtigt, kan gøre en forskel. Eksempelvis kan vi, bare ved at trykke på et par taster og ændre indholdet i materialet, gøre en enorm forskel,” mener Ammar. Han fortsætter:

”I branchen kan vi ikke få klar besked om bæredygtighed indenfor diverse materialer. Det har vi valgt at involvere os i, så vi snart kan give en nøjagtig beskrivelse af eksempelvis Co2 udslip i konstruktionerne.”

”Den viden vil også åbne et marked på verdensplan. Det er jo det, vi danskere er så dygtige til. At udvikle og sælge vores know how,” siger Ammar.

Skylder Rødovre meget

AB Clausen A/S har på den bæredygtige baggrund haft en del arbejde alene i Rødovre Kommune.

”Vores samarbejde med Rødovre Kommune har været en vigtig brik i vores udvikling. Vi har været så privilegerede at sætte vores fingeraftryk på bybilledet i Rødovre Kommune, blandt andet i forbindelse med renovering og ombygning af Islev og Tinderhøj skoler. Projekter som vil reducere Rødovre Kommunes årlige CO2 udledning med 90 tons,” forklarer Ammar.

Derudover har AB Clausen haft renovering af Rødovrehallen, Rødovre Centrum Arena, Heerup Museum, Viften og Rødovregaard på CVet.

”Vestegnens netværk for iværksættere har givet os mentorsparring, marketing, advokat og givet os forståelsen af at drive forretning. De rykkede os fra at være iværksættere til næste punkt og det har været enormt værdifuldt for AB Clausen.”

”Det betyder, vi i dag føler, vi skylder kommunen meget. Det gør også, vi har lyst til at tage et lokalt ansvar både i forhold til Jobcenteret, sport og lignende,” siger Ammar, der er fodboldentusiast og i dag er AB Clausen med i Team Rødovre.

Selvom AB Clausen flyttede til nye lokaler i Rødovre for godt et år siden, leder de igen efter mere plads til de 52 ansatte.

”Rødovre har været en kommune, som gerne vil ryste posen, forstå vores situation og ikke bare tage den sikre vej. Desuden ligger Rødovre geografisk og infrastrukturelt perfekt og så er det jo en kommune, som der er gang i på mange måder, blandt andet med byggerier. Så vi vil blive i Rødovre og flytter ikke, før vi har fundet egnet lokale her i kommunen,” lover Ammar, der har stor optimisme for fremtiden.

”Om fem år ser jeg AB Clausen som de bedste til bærende konstruktioner i verden. Vi skal dyrke opskriften på at blive de bedste og der under bæredygtighed, det faglige og digitalisering,” slutter den blot 32-årige administrerende direktør, der kom til Danmark som 3-årig.

Omsætningen

2017: Cirka 17 millioner kroner

2018: Forventet 35 millioner kroner

2019: Forventet 55 millioner kroner

AB Clausen A/S ligger på Valhøjs Allé, men selvom de flyttede til nye lokaler i 2017, er de allerede ved at vokse ud af lokalerne og søger derfor nye. Men det skal være i Rødovre.