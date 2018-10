Vaks borger opdagede værktøjstyve – nu skal de udvises

Mændene nåede at stikke af med værktøj fra bilen, før politiet nåede frem men eftersøgning i området førte til pågribelse af tre mænd i nærheden. Foto: Arkiv

politi Tre rumænske statsborgere skal 40 dage i fængsel og derefter udvises af Danmark efter et mislykket tyveri af værktøj fra en varebil.

Af Christian Valsted

En snarrådig borger er hovedårsagen til, at tre mænd, alle rumænske statsborgere i 20-års alderen, natten til onsdag blev anholdt på en vej i Rødovre. Her var de i fuld sving med at bryde ind i varebil, men varebilens ejer havde spottet nattetyveriet og kontaktede derfor politiet.

Mændene nåede at stikke af med værktøj fra bilen, før politiet nåede frem men eftersøgning i området førte til pågribelse af tre mænd i nærheden. Politiet fandt i området en bil med det stjålne el-værktøj for ca. 20.000 kroner fra varebilen.

De tre mænd blev anholdt og onsdag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup sigtet for blandt andet tyveri fra varebilen. De tilstod, og retten idømte dem en straksdom på 40 dages ubetinget fængsel og udvisning af Danmark i seks år. De modtog dommen.

Annonce

”Takket være en vågen borger, grundigt politiarbejde og et hurtigt arbejdende retssystem blev disse tyve sendt i fængsel allerede 14 timer efter deres tyveri,” siger anklagerfuldmægtig Pierre Nydal, Københavns Vestegns Politi.

Retten bestemte, at de tre blev varetægtsfængslet efter dommen.