Vær med til at skabe filmhistorie

Mød Danmarks klammeste trommeslager og vær med til at skrive filmhistorie ved at støtte Copenhagen Goodbyes.

Hvordan siger man egentlig farvel på dansk? Dét spørgsmål og mange andre fra livets hverdag tager ny dansk spillefilm under kærlig behandling, men de mangler din hjælp for at blive færdige.

Af André Bentsen

Da FilterFilm sidste år hjalp os med at sætte fokus på ensomhed i vores store kampagne sammen med Rødovre Gymnasium var talentet indlysende. Da de for sjov skyld, tog os med på boligbesøg i Rødovre, hvor der både blev sat ild til huskøbere og slået katte ihjel stod det klart, at mandskabet bag var på vej til noget stort.

Nu er holdet igang med at producere den første spillefilm sammen med svenske Feedbackfilm.

Copenhagen Goodbyes hedder svendestykket, der er skudt igang, men endnu ikke i mål.

Har du derfor en drøm om at se dit navn på det store lærred til en premiere på en spillefilm, har du nu chancen. Copenhagen Goodbyes søger nemlig støtte til at skabe en ny dansk filmklassiker.

“Vi har optaget to tredjedele af filmen, og mangler kun det sidste, som skal optages i Berlin. Alle på holdet har investeret deres løn i projektet, så pengene fra støtten går til basisomkostninger som transport, mad, leje af udstyr og overnatninger under optagelserne,” forklarer Morten Lindemann Olsen fra Rødovre.

“Denne film har så stort potentiale, at vi spår den en god chance hos de små, mellemstore samt store filmfestivaler. So far har crowdfunding-traileren fået virkelig god modtagelse, og folk er begyndt at støtte projektet på Indiegogo,” siger han glad.

Men der er en bid vej endnu, før filmens afslutning i Berlin kan blive til en realitet. Derfor håber de meget, at flere vil støtte og få lov til at se sit eget navn på det store lærred til premieren, som vil være mandskabets første.

Film om virkeligheden

Feedbackfilm instruktøren Carl Morberg og Filter Film producerne Morten Lindemann Olsen og Arne Kristoffer Wang Holthe, har nemlig det til fælles, at dette er deres første spillefilm.

“Emnerne i filmen har været i tankerne hos instruktøren længe. Han har i de sidste mange år lavet kortfilm, om hvordan han ser livet som menneske,” forklarer Morten Lindemann Olsen.

Det kulminerer nu med original nyskrevet musik fra Andreas Hilsted, Robbie Bankes og liveindspillede optrædener i spillefilmen.

“Det at lave film som afspejler virkeligheden er modigt, og det er ofte det mest interessante, da man kan genkende sig selv i de situationerne karaktererne kommer i,” fortæller Carl Morberg.