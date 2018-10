Ung mand udsat for røveri på Hendriksholm Boulevard

To ældre kvinder er blevet snydt af tricktyve - har du set gerningsmændende?

Gerningsmænd med elefanthuer begår røveri på åben gade. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen Foto: Arkiv

politi Gerningsmænd med elefanthuer begår røveri på åben gade.

Af Christian Valsted

En 19-årig mand blev søndag aften udsat for et røveri på Hendriksholm Boulevard. Ved 21-15-tiden blev han antastet af tre ukendte personer iklædt elefanthuer, som bad ham om at give dem hans taske. Den 19-årige afleverede tasken, hvorefter han blev slået på hånden med en stav af en af personerne. En politipatrulje kørte manden til hospitalet, hvor han fik tjekket sin hånd.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.