Uldjakker i forskellige udseender

SPONSORERET INDHOLD Esprit, Betty Barclay, Gerry Weber, Lebek, Frandsen og Fuchs Schmitt er blot nogle af de mærker, der i løbet af de senere år har opfanget uldjakkens popularitet. De har derfor også udviklet nogle helt unikke uldjakker til damer i flere forskellige kollektioner, hvorfor det måske kan være udfordrende at finde netop den uldjakke, der lever op til de forskellige krav og behov.

Sådan behøver det ikke at være, da det brede udvalg gør det en smule lettere at finde den helt rette uldjakke, hvis bare man har sine krav og behov helt på plads indledningsvist.

Farven på uldjakken skal overvejes

Varme jakker i uld fås i flere forskellige farver, og dette er vigtigt at have opstillet nogle krav og behov omkring, inden man går på jagt efter en uldjakke. Der findes uldjakker i meget neutrale og populære farver såsom mørkeblå, sort, grå og lignende, hvilke alle er farver, de fleste finder passende i forhold til stil. Det er dog i dag også muligt at få nogle uldjakker i helt andre farver såsom rød og lyserød i flere forskellige nuancer. Det er dog ikke alle jakker, der er ensfarvede, da der findes uldjakker med forskellige mønstre, hvilket eksempelvis kunne være tern, som også er et meget populært mønster på mange uldjakker til kvinder.

Lukkemetoder og pasform

Der findes både uldjakker med lynlås, knapper og snore, mens der på nogle uldjakker er en kombination af eksempelvis knapper og snore. Det er ikke alle, der er har specifikke krav til dette, men hvis man har specifikke krav til dette, kan det være en fordel at holde in mente, når man søger efter en ny jakke. Dernæst findes der også uldjakker i forskellige pasforme, da der både findes helt løse uldjakker, mens der også findes nogle lidt strammere uldjakker. Derudover fås uldjakkerne også i forskellige længder, hvilket også skal afstemmes med krav og behov.