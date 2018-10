Udesejr over topholdet

Peter Benjaminsen og tropperne fra Espelunden er ubesejrede fem kampe i træk og er kun fem point fra top 6. Foto: Ian Nielsen/arkiv

fodbold For anden kamp i træk gik Avarta fra banen med tre point. Lørdag eftermiddag kom sejren i land efter en sejr på Fyn, hvor 'De grønne' besejrede rækkens tophold Middelfart. Avarta er nu ubesejret i fem kampe.

Af Mike Hjulmand

Cheftræner, Peter Benjaminsen, havde til lørdagens kamp givet genvalg til Emil Wass, der blev matchvinder i sidste runde. Det var et Avartahold, der kom til Fyn med en god potion selvtillid oven på de sidste fire kampe, der havde givet otte på kontoen til Benjaminsen og co. Middelfart ligger nummer 1 i rækken og de sidste to opgør, mellem det fynske mandskab og Avarta havde begge været med en sejr til fynboerne og endda uden scoring fra ‘De grønne’. Det blev der vendt om på efter Viktor Guldbransen satte det sjællandske udehold i front efter lidt over en halvtimes spil.

Landsholdsspiller viste sit værd

Holdets topscorer Christian Offenberg afgjorde kampen via et sikkert omsat staffespark til Avartas fordel, hvilket var en stor forløsning for Peter Benjaminsen og hans mandskab, at de besejrede topholdet.

“Vi har ændret lidt formationsmæssigt og haft lidt andre fokuspunkter end i starten af sæsonen. Vi har fået en helt anden tro på tingene og nu står vi i de situationer til sidst i kampene, at enten vinder vi eller spiller uafgjort, hvor det i starten af sæsonen var nederlag eller uafgjort,” siger cheftræner, Peter Benjaminsen og forsætter:

“Jeg kan se stor forskel på de løb, vi tager på den sidste tredjedel af banen og den måde vi arbejder som et hold,” slutter Benjaminsen.

Mindre hul til top-6

Det store hul, som Avarta havde op til top-6, bliver mindre og mindre for tiden og efter dagens sejr over Middelfart, er hullet nu på fem point.

Næste kamp for Peter Benjaminsens tropper er søndag den 28. oktober, klokken 13, når Marienlyst kommer på besøg i Espelunden.