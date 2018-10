U19-landshold overraskede i Slovakiet

De fire U19-landsholdspillere fra Rødovre er fra venstre Jonas Hvid Nielsen, Oliver Have, Rasmus Schjerlund Nielsen og Rasmus Bømervang. Foto: Privat

floorball Rødovre Floorball Club fik i weekenden fire nye U19-landsholdsspillere, da Danmark var i Slovakiet til 6-nationers turnering for A-landshold.

Af Peter Fugl Jensen

Danmarks U19 trådte til og overtog A-landsholdets plads i en 6-nationers turnering, hvor de mødte to top 10 lande og Polen, der er rangeret som nummer 14 i verden, for seniorer vel at bemærke.

Men de unge danske drenge og mænd gjorde det fremragende og gjorde stor ære for de danske farver.

”Mod alle odds tog de unge kampen op og blev turneringens store overraskelse, da de med et enkelt nederlag og to uafgjorte kampe gav de stærke modstandere masser af modstand, trods spillernes mindre erfaring og fysik,” siger Niels schjerlund Nielsen, der er bestyrelsesmedlem i RFC og far til den ene af de danske U19-landsholdspillere.

RFC var repræsenterede ved de to backs Jonas Hvid Nielsen og Rasmus Bømervang, målmand og ’levende mur’ Oliver Have, der havde turneringens næstbedste redningsprocent samt wing Rasmus Schjerlund Nielsen, der scorede to mål.